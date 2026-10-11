快訊

蔣萬安沈伯洋電視辯論拍板 TVBS三立聯合舉辦…時間形式周一確認

獨／「少年殺手」廖國豪考統測被否准提告彰監 法院嘉許他努力仍駁回

聽新聞
0:00 / 0:00

GNC大股東 大陸老牌醫藥公司哈藥股份：總裁蘆傳有被立案留置

中央社／ 上海11日電

中國老牌醫藥上市公司哈藥集團股份有限公司（哈藥股份）今天公告，近日收到相關監察委員會關於公司董事、總裁蘆傳有的立案和留置通知書。哈藥股份是美國知名保健品「健安喜」（GNC）的大股東。

哈藥集團股份有限公司1993年在上海證券交易所掛牌上市，是中國醫藥行業較早上市的龍頭企業之一。旗下有哈藥、三精、蓋中蓋、護彤、世一堂等眾多品牌藥品和保健品，屬於中國國民品牌製藥公司。哈藥股份2018年起入股美國保健品牌GNC，成為GNC大股東。

中新網報導，公告表示，目前哈藥股份董事長、其他董事和其他高級管理人員均正常履職，董事會運作正常，生產經營情況正常，公告事項不會對公司生產經營管理產生重大影響。

根據哈藥股份2025年年報，蘆傳有屬於技術出身的行業管理者，曾任哈藥集團製藥六廠總工程師、常務副廠長、廠長、黨委書記；哈藥集團三精製藥有限公司黨委書記、董事長、總經理；哈藥股份副總裁、高級顧問。

年報顯示，蘆傳有擔任哈藥股份黨委委員、第10屆董事會董事、總裁。2025年報告期內從公司獲得的稅前薪酬總額為人民幣296.68萬元（新台幣1415萬元）。

上市公司 中國

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

非洲手機之王 傳音15日在港上市

台中超巨蛋開發案 16日舉行簽約儀式

保瑞營收／9月23.3億元、年增35.1%創新高

曾大義滅親開除少主 83歲創辦人請辭…車燈代工龍頭大億變「日商類直營」

相關新聞

回應人民幣低估質疑 陸官媒：中國不搞競爭性貨幣貶值

國際社會質疑人民幣匯率遭嚴重低估的聲浪日益高漲，對此，由大陸國務院主辦的官媒《經濟日報》指出，中國不搞競爭性貨幣貶值，並強調這是中國一以貫之的政策原則，也符合匯率運行的客觀規律。

華為新能源車爆煞車斷裂 官媒體呼籲業者重視安全

華為與江淮汽車聯合打造的超豪華新能源汽車品牌「尊界」旗艦款「尊界V800」近日傳出在公開實測中，工程塑料煞車踏板支架發生物理性斷裂的嚴重安全事故。對此，人民日報發文強調，汽車的剎車踏板絕不應該在駕駛中出現斷裂，呼籲中國汽車行業對「速成車」說不，強調安全才是中國汽車越跑越穩的底氣所在。

美國啟動337調查...工業富聯：相關產品尚在驗證階段 未造成實質影響

在美國國際貿易委員會（ITC）啟動關稅法337條款調查後，台資企業「工業富聯」表示，旗下部分公司遭美國電源技術業者Vicor Corporation指控侵犯「垂直供電系統」專利權。經內部核查，涉案產品仍處於內部驗證評估階段，尚未對生產經營及業績造成實質影響，但案件仍處於立案階段，最終裁決結果存在不確定性。

對標Meta Muse？螞蟻個人AI代理「靈光」 開啟小範圍內測

大陸科技業者正加快布局個人AI代理。螞蟻集團旗下AI產品「靈光」近日啟動新版小範圍內測，升級為具備長期記憶、可主動推進任務的個人AI代理，並可串接釘釘及智慧家居設備，協助用戶追蹤市場異動、管理日常事務。據新浪科技報導，新版對標Meta旗下個人AI代理Muse，預計本月全面開放。

尊界汽車踏板斷裂事件延燒...陸官方擬整治「速成車」

近期尊界V800煞車踏板斷裂輿論引發大陸汽車安全疑慮，大陸工信部等四部門10日發布關於進一步加強汽車產品創新設計和研發測試驗證有關管理工作的通知（徵求意見稿）。圍繞虛擬操縱件、門把手、新型人機交互系統、大角度座椅等方面提出具體測試驗證要求。業內認為新規是對大陸車界速成車亂象做出表態。

庫克訪廣州 現身零售店引起果粉哄動

10月10日剛剛卸任蘋果公司CEO的庫克（Tim Cook）以董事長的新身份第一次訪問中國大陸。今日（11日）下午2時許，庫克來到廣州天環廣場Apple Store零售店，並與攝影師潛光交流。期間吸引無數果粉「追星」，讓整間蘋果零售店擠得水洩不通。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。