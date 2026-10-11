GNC大股東 大陸老牌醫藥公司哈藥股份：總裁蘆傳有被立案留置

中國老牌醫藥上市公司哈藥集團股份有限公司（哈藥股份）今天公告，近日收到相關監察委員會關於公司董事、總裁蘆傳有的立案和留置通知書。哈藥股份是美國知名保健品「健安喜」（GNC）的大股東。

哈藥集團股份有限公司1993年在上海證券交易所掛牌上市，是中國醫藥行業較早上市的龍頭企業之一。旗下有哈藥、三精、蓋中蓋、護彤、世一堂等眾多品牌藥品和保健品，屬於中國國民品牌製藥公司。哈藥股份2018年起入股美國保健品牌GNC，成為GNC大股東。

中新網報導，公告表示，目前哈藥股份董事長、其他董事和其他高級管理人員均正常履職，董事會運作正常，生產經營情況正常，公告事項不會對公司生產經營管理產生重大影響。

根據哈藥股份2025年年報，蘆傳有屬於技術出身的行業管理者，曾任哈藥集團製藥六廠總工程師、常務副廠長、廠長、黨委書記；哈藥集團三精製藥有限公司黨委書記、董事長、總經理；哈藥股份副總裁、高級顧問。

年報顯示，蘆傳有擔任哈藥股份黨委委員、第10屆董事會董事、總裁。2025年報告期內從公司獲得的稅前薪酬總額為人民幣296.68萬元（新台幣1415萬元）。