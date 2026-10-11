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美國啟動337調查...工業富聯：相關產品尚在驗證階段 未造成實質影響

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
美國國際貿易委員會（ITC）10月9日宣布，應Vicor Corporation提出的專利侵權主張，啟動337調查，涉及20家公司。其中，台資企業工業富聯表示，相關產品目前仍處於內部驗證評估階段，尚未對生產經營及業績造成實質影響。 圖為工業富聯。聯合報系資料照
美國國際貿易委員會（ITC）10月9日宣布，應Vicor Corporation提出的專利侵權主張，啟動337調查，涉及20家公司。其中，台資企業工業富聯表示，相關產品目前仍處於內部驗證評估階段，尚未對生產經營及業績造成實質影響。 圖為工業富聯。聯合報系資料照

美國國際貿易委員會（ITC）啟動關稅法337條款調查後，台資企業「工業富聯」表示，旗下部分公司遭美國電源技術業者Vicor Corporation指控侵犯「垂直供電系統」專利權。經內部核查，涉案產品仍處於內部驗證評估階段，尚未對生產經營及業績造成實質影響，但案件仍處於立案階段，最終裁決結果存在不確定性。

中國證券報指出，工業富聯11日公告稱，ITC於當地時間9日宣布，應美國Vicor Corporation提出的專利侵權主張，正式啟動337調查（調查編號：337-TA-1526）。

公告稱，Vicor指控工業富聯及控股子公司FII USA Inc.（工業富聯美國股份有限公司）、Ingrasys Technology Inc.（鴻佰科技股份有限公司）、Ingrasys Technology USA Inc.（美國鴻佰科技股份有限公司）侵犯其「垂直供電系統」專利權。

工業富聯表示，涉案產品目前處於內部驗證評估階段，對公司生產、經營及業績不造成實質性影響。本次調查尚處於立案階段，尚未進入裁決環節，最終裁決結果存在不確定性。

工業富聯稱，公司重視技術研發及智慧財產權管理，透過組建智慧財產權部門、配備專業人員，積極開展智慧財產權申請、保護及維權工作。公司也要求供應商提供不侵權保證，以及相關技術的許可使用及授權。工業富聯並表示，將持續追蹤案件進展，評估對生產經營的影響，並與相關方保持溝通，維護公司及全體股東的合法權益。

工業富聯10月9日收漲0.68%，報人民幣56.07元，市值人民幣1.11兆元，今年以來股價累計下跌8.09%。

而在工業富聯前一日，大陸「果鏈龍頭」立訊精密工業股份有限公司10月10日已公告，並作出類似回應。立訊精密回應稱，涉案產品尚未進入量產階段，預計不會對公司經營及業績造成重大不利影響。

第一財經指，若ITC最終認定相關資料中心伺服器供應鏈公司侵犯專利，並支持Vicor的主張，可能影響相關產品進入美國市場。不過，此次337調查的後續進展仍有待觀察。機電進出口資深觀察人士表示，337調查涉及一般不正當貿易及智慧財產權相關的不正當貿易，由於專利分析複雜，多數案件最終以和解結案，雖然調查耗時長、成本高，但對企業影響有限。

另，大陸企業影石創新此前也曾遭遇337調查。據報導，GoPro曾向ITC提出申請，主張影石創新侵犯其智慧財產權。今年2月，影石創新稱，調查終裁認定GoPro指控不成立，公司可不受限制地在美國進口及銷售現有產品。影石創辦人劉靖康則表示，公司為該案花費超過1,000萬美元。

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