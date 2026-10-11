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對標Meta Muse？螞蟻個人AI代理「靈光」 開啟小範圍內測

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
陸媒報導，螞蟻集團旗下AI產品「靈光」新版啟動小範圍內測，升級為具備長期記憶、可主動推進任務的個人AI代理，並可串接釘釘及智慧家居設備。報導並稱，靈光新版對標Meta的Muse。新華社
陸媒報導，螞蟻集團旗下AI產品「靈光」新版啟動小範圍內測，升級為具備長期記憶、可主動推進任務的個人AI代理，並可串接釘釘及智慧家居設備。報導並稱，靈光新版對標Meta的Muse。新華社

大陸科技業者正加快布局個人AI代理。螞蟻集團旗下AI產品「靈光」近日啟動新版小範圍內測，升級為具備長期記憶、可主動推進任務的個人AI代理，並可串接釘釘及智慧家居設備，協助用戶追蹤市場異動、管理日常事務。據新浪科技報導，新版對標Meta旗下個人AI代理Muse，預計本月全面開放。

新浪科技報導，螞蟻集團旗下AI產品「靈光」已於近日開啟新版本的小範圍內測，新版對標Meta的Muse」。接近項目人士透露，靈光相關方向約半年前已開始籌備，期間迭代多個版本，計畫本月全面開放。

該人士還透露，此次升級的核心，是靈光從能聊天、能生成應用的AI助手，轉向擁有長期記憶、可主動推進任務的AI原生個人AI代理。靈光新版本還能透過調用Skill和MCP，實現釘釘發訊息、調用智慧家居設備等功能。

據悉，靈光2.0的內測用例集中在長程、變數多、一般人難以持續追蹤的場景，例如幫上班族追蹤市場異動、幫家長管理釘釘打卡，以及旅行中遇到航班延誤或景區限流時重新規畫路線等。

此外，大陸科技新媒體「讀佳」10日晚報導，靈光新版App新增「我的生活」頁面，分為「需要你關注」及「正在幫你管」兩大模組，前者推送需要用戶關注的最新進展，後者則追蹤用戶交由AI管理的長期事項。內測案例包括疫苗接種提醒、春節長途行程追蹤、直播間商品監控、工作日程整理，以及掃地機器人耗材巡檢等。

報導指，靈光今年4月推出「靈光圈」，並開始籌備個人AI代理升級，相關方向並非在Meta推出Muse後才臨時跟進。新版鎖定時間跨度長、變數多、一般人難以持續追蹤的任務，也能透過Skill和MCP串接外部服務，執行日常生活中的事務。

另有內測體驗透露，靈光新版可串接米家等智慧家居生態，取得用戶授權後查詢及操作家中設備，例如整理設備清單、製作文件並透過印表機列印，也能依北京氣溫決定是否開啟空調，或追蹤電商商品價格及航班票價，並在符合條件時提醒用戶。

公開資訊顯示，今年9月，Meta推出個人AI代理Muse。該AI代理可介入用戶日常生活，並持續跟進用戶交代的事宜。讀佳另指出，據悉，今年初從螞蟻靈光團隊離職的吳翼，之後加入了Meta，正式在Muse團隊。

Meta 螞蟻 大陸

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