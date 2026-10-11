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尊界汽車踏板斷裂事件延燒...陸官方擬整治「速成車」

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
中車企證實收到官方對煞車踏板調研問卷，業內認為或是受尊界V800煞車踏板影響。圖／都市現場
中車企證實收到官方對煞車踏板調研問卷，業內認為或是受尊界V800煞車踏板影響。圖／都市現場

近期尊界V800煞車踏板斷裂輿論引發大陸汽車安全疑慮，大陸工信部等四部門10日發布關於進一步加強汽車產品創新設計和研發測試驗證有關管理工作的通知（徵求意見稿）。圍繞虛擬操縱件、門把手、新型人機交互系統、大角度座椅等方面提出具體測試驗證要求。業內認為新規是對大陸車界速成車亂象做出表態。

速成車指的是為了搶佔市佔，過度壓縮研發周期，刪減實車驗證流程而推出的車型的統稱。簡言之，就是為了拼上市速度，該做的安全檢測與實驗沒有按流程進行，讓消費者直接成了實驗鼠。

據技術指南，汽車生產企業應當將安全風險評估前置，在產品研發設計階段，對有關創新設計進行複雜工況、極端場景下的失效模式分析，充分識別潛在安全風險，評估不達標的創新設計，不得裝車應用等。

大陸中汽協也隨即響應，表達堅決支持，並面向全行業發出倡議，全面提升大陸汽車產品安全水平。並推動將安全評估、可靠性驗證、環境適應性測試貫穿產品設計研發全過程，從源頭防範化解產品安全風險，是統籌汽車產業創新發展與安全治理的重要舉措。

一段時間以來，大陸汽車產業內捲，為了快速生產車輛搶攻市佔，罔顧安全問題的「速成車」層出不窮。近期輿論廣泛關注尊界V800剎車踏板支架斷裂事件引起公眾熱議，大陸官方不得不做出回應。

汽車行業平台「懂車帝」近期發布實測視頻，3台全新尊界V800在100km/h至0緊急制動測試中，該車型剎車踏板支架皆發生物理斷裂，該實測視頻發布後，迅速引發市場關注。但尊界表示自首批車輛交付以來，在用戶實際使用場景中，未發生制動踏板支架底座斷裂故障，但同時也稱「將進一步優化該部件設計」。不過，尊界踏板事件觸發車企、社會大眾對於大陸電動車安全的討論。多家車企高管自曬煞車組件以自清。大陸官媒人民日報發聲痛批車企過度壓縮研發周期、以仿真測試代替真實路測的「速成車」現象。

大陸 研發 體測

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