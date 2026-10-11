陸股承壓之際 中國證監會召開座談會釋積極訊號

中國股市近期持續承壓，中國證監會主席吳清10日召開座談會，聽取上市公司及證券基金機構專家對資本市場的意見。專家認為，這次座談會證監會向股市釋放出積極訊號。

上海證券報報導，吳清昨天在北京召開座談會，與部分上市公司負責人、證券基金機構專家交流，就當前資本市場和金融形勢聽取意見。

與會人士一致認為，中國宏觀經濟穩中向好，產業結構轉型持續深化，資本市場運行總體穩健，多層次市場功能有效發揮，雖然面臨一些風險挑戰，但高質量發展的態勢不會改變。

與會專家還針對資本市場平穩發展提出建議，包括：持續加強穩市機制建設，進一步拓寬中長期資金來源、管道和入市方式；推動有條件的上市公司加大分紅回購力度；優化發行上市制度，支持不同類型、不同行業、多元化的優質企業發展壯大；強化交易監管，加強跨境風險監測應對；研究儲備更多增量政策工具等等。

這場座談會召開之際，中國股市近期持續走弱。據中國媒體21世紀經濟網報導，9日A股創業板早盤一度重挫超過3%，失守3000點大關，科創50指數大跌超過4%，失守1400點。以科技股為主的科創50指數，較7月高峰已下跌超過1/3。

然而在午後開盤後，滬指、深成指、創業板指以及科創50指數一改早盤的低迷態勢，全線大幅上漲，四大指數全部翻紅，創業板再次站上3000點大關。報導指出，有神秘資金透過ETF出手。

據中新經緯報導，前海開源基金首席經濟學家楊德龍認為，證監會此次召開座談會，無疑向股市釋放積極訊號。他還呼籲，在市場跌到3800點時，「國家隊可以加大入市力度，通過買入滬深300ETF以及創業板、科創板等中小盤指數ETF，來穩定市場信心，推動慢牛長牛行情延續」。