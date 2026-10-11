快訊

新莊驚悚凶殺案…婦人多處刀傷慘死 33歲外甥失聯疑涉重嫌警追緝中

把握明後好天氣！周三起2地轉濕涼 下周末恐有熱帶擾動發展

「洋流號」首車掃狀況多！丟鞭炮、民眾趕車遭卡 沈伯洋留言致歉

聽新聞
0:00 / 0:00

陸股承壓之際 中國證監會召開座談會釋積極訊號

中央社／ 台北11日電

中國股市近期持續承壓，中國證監會主席吳清10日召開座談會，聽取上市公司及證券基金機構專家對資本市場的意見。專家認為，這次座談會證監會向股市釋放出積極訊號。

上海證券報報導，吳清昨天在北京召開座談會，與部分上市公司負責人、證券基金機構專家交流，就當前資本市場和金融形勢聽取意見。

與會人士一致認為，中國宏觀經濟穩中向好，產業結構轉型持續深化，資本市場運行總體穩健，多層次市場功能有效發揮，雖然面臨一些風險挑戰，但高質量發展的態勢不會改變。

與會專家還針對資本市場平穩發展提出建議，包括：持續加強穩市機制建設，進一步拓寬中長期資金來源、管道和入市方式；推動有條件的上市公司加大分紅回購力度；優化發行上市制度，支持不同類型、不同行業、多元化的優質企業發展壯大；強化交易監管，加強跨境風險監測應對；研究儲備更多增量政策工具等等。

這場座談會召開之際，中國股市近期持續走弱。據中國媒體21世紀經濟網報導，9日A股創業板早盤一度重挫超過3%，失守3000點大關，科創50指數大跌超過4%，失守1400點。以科技股為主的科創50指數，較7月高峰已下跌超過1/3。

然而在午後開盤後，滬指、深成指、創業板指以及科創50指數一改早盤的低迷態勢，全線大幅上漲，四大指數全部翻紅，創業板再次站上3000點大關。報導指出，有神秘資金透過ETF出手。

據中新經緯報導，前海開源基金首席經濟學家楊德龍認為，證監會此次召開座談會，無疑向股市釋放積極訊號。他還呼籲，在市場跌到3800點時，「國家隊可以加大入市力度，通過買入滬深300ETF以及創業板、科創板等中小盤指數ETF，來穩定市場信心，推動慢牛長牛行情延續」。

陸股 證監會 資本市場

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

扶持民營企業 陸國家發改委預告第4季將加大調節力度

台股挑戰5萬點大關 00981A盤中勁揚近4%、近半年股價漲幅稱冠

日股ETF 紅光滿面

台股連假後恐補跌？費半重挫3.39%、台積電ADR跌3% 網兩派吵翻

相關新聞

華為新能源車爆煞車斷裂 官媒體呼籲業者重視安全

華為與江淮汽車聯合打造的超豪華新能源汽車品牌「尊界」旗艦款「尊界V800」近日傳出在公開實測中，工程塑料煞車踏板支架發生物理性斷裂的嚴重安全事故。對此，人民日報發文強調，汽車的剎車踏板絕不應該在駕駛中出現斷裂，呼籲中國汽車行業對「速成車」說不，強調安全才是中國汽車越跑越穩的底氣所在。

回應人民幣低估質疑 陸官媒：中國不搞競爭性貨幣貶值

國際社會質疑人民幣匯率遭嚴重低估的聲浪日益高漲，對此，由大陸國務院主辦的官媒《經濟日報》指出，中國不搞競爭性貨幣貶值，並強調這是中國一以貫之的政策原則，也符合匯率運行的客觀規律。

對標Meta Muse？螞蟻個人AI代理「靈光」 開啟小範圍內測

大陸科技業者正加快布局個人AI代理。螞蟻集團旗下AI產品「靈光」近日啟動新版小範圍內測，升級為具備長期記憶、可主動推進任務的個人AI代理，並可串接釘釘及智慧家居設備，協助用戶追蹤市場異動、管理日常事務。據新浪科技報導，新版對標Meta旗下個人AI代理Muse，預計本月全面開放。

尊界汽車踏板斷裂事件延燒...陸官方擬整治「速成車」

近期尊界V800煞車踏板斷裂輿論引發大陸汽車安全疑慮，大陸工信部等四部門10日發布關於進一步加強汽車產品創新設計和研發測試驗證有關管理工作的通知（徵求意見稿）。圍繞虛擬操縱件、門把手、新型人機交互系統、大角度座椅等方面提出具體測試驗證要求。業內認為新規是對大陸車界速成車亂象做出表態。

庫克訪廣州 現身零售店引起果粉哄動

10月10日剛剛卸任蘋果公司CEO的庫克（Tim Cook）以董事長的新身份第一次訪問中國大陸。今日（11日）下午2時許，庫克來到廣州天環廣場Apple Store零售店，並與攝影師潛光交流。期間吸引無數果粉「追星」，讓整間蘋果零售店擠得水洩不通。

貿談對歐讓步？ 中媒：是各退一步 學者：未來邊打邊談

中歐貿易投資磋商機制第二次例會9日於北京結束，雙方達成16項成果共識清單。中國商務部歐洲司負責人10日表示，雙方確認將在世貿規則框架內，平衡處理經貿分歧和彼此關切，推動中歐貿易「向上平衡」。這次例會中方被指「讓步」，有中媒針對此觀點反駁，稱中歐『各退一步』，開了一個好頭」。此外，有中國學者表示，中歐競合共存未變，未來 「邊打邊談」料成常態。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。