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回應人民幣低估質疑 陸官媒：中國不搞競爭性貨幣貶值

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
附和中國人民銀行論點，大陸官媒發文強調，中國不搞競爭性貨幣貶值。路透
附和中國人民銀行論點，大陸官媒發文強調，中國不搞競爭性貨幣貶值。路透

國際社會質疑人民幣匯率遭嚴重低估的聲浪日益高漲，對此，由大陸國務院主辦的官媒《經濟日報》指出，中國不搞競爭性貨幣貶值，並強調這是中國一以貫之的政策原則，也符合匯率運行的客觀規律。

《經濟日報》10月11日發表署名「金觀平」的評論文章表示，中國人民銀行（大陸央行）近日發布關於人民幣匯率的政策立場，明確「中國沒有必要，也無意通過匯率貶值獲取貿易競爭優勢，從不搞競爭性貨幣貶值」。文章稱，人行這一表態立足中國經濟與貿易發展的客觀實際，有力回應了國際社會的不實論調，也彰顯了大國經濟體的政策定力與責任擔當。

文章表示，貿易競爭優勢的根基在於產業競爭力，而非匯率工具。中國對外貿易的發展壯大，從根本上源於40多年改革開放積累的堅實基礎：超大規模的市場、完備的產業鏈和基礎設施體系、豐富且高素質的勞動力資源、持續提升的研發創新能力。

文章指出，當前，全球經濟增長動能疲弱，單邊主義和保護主義抬頭，將匯率問題政治化、工具化的做法無助於解決問題。推動全球貿易平衡需要逆差國和順差國共同行動。「十五五」期間，中國將繼續堅持匯率市場化改革方向，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定，以自身高質量發展為全球經濟復甦注入持久動力。

圍繞人民幣匯率的國際討論近期升溫，大陸央行10月8日在官網刊發長文，稱中國貿易發展根源於產業國際競爭力的提升，中國沒有必要，也無意通過匯率貶值獲取貿易競爭優勢，從不搞競爭性貨幣貶值。

大陸央行表示，以「人民幣匯率作為金融市場的一個重要價格，長期以來一直備受各界關注，近期討論有所增多」為由，對外闡明中國央行關於人民幣匯率的政策立場。

大陸央行稱，中國實施以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率制度，堅持讓市場在匯率形成中發揮決定性作用。過去20多年，人民幣匯率雙向浮動；2010年以來，人民幣匯率經歷多輪升貶值周期，雙向浮動特徵更加明顯，彈性增強。

貨幣 人民幣 匯率 中國

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