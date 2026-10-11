中國2027年起禁用汽車全隱藏式把手、折疊螢幕

中國工業和信息化部等4部門10日聯合發布徵求意見稿，自2027年起，汽車禁止配備全隱藏式門把手，也不能安裝折疊螢幕及軟性（可彎曲）螢幕。

中國央視今天報導，中國工信部等4部門聯合發布「關於進一步加強汽車產品創新設計和研發測試驗證有關管理工作的通知（徵求意見稿）」》，以提升產品安全性能。

通知明確提出，禁止配備全隱藏式車門把手，不得採用折疊顯示幕（折疊螢幕）、柔性顯示幕（軟性螢幕、可彎曲螢幕），相關創新設計須經充分測試驗證，確保安全可靠。

通知中對部分生產商跟風推出新產品、測試驗證不充分等問題，提出多方面要求。通知明確表示，自2027年1月1日起，涉及創新設計的新申報產品，應增加填報創新設計技術參數，並按照「汽車產品創新設計技術指南」加強安全環保評估。

未按要求測試驗證、測試驗證不充分或提供虛假材料者，不予公告。已取得公告的產品，應在2027年7月1日前補充報送有關技術參數及驗證材料，逾期存在安全隱患者，應停止生產並召回。

由美國特斯拉（Tesla）帶動流行的隱藏式車門把手，由於在緊急狀況下不容易開啟，在發生多起事故後，被認為有安全疑慮。特斯拉在美國正面臨訴訟和調查；中國先前大規模汽車因此被召回，其中多數是特斯拉車款。

中國新款汽車也跟流行普遍採用隱藏式車門把手。媒體曾報導，在中國銷量最高的100款新能源車（包括電動車和混合動力車）中，約有60%配備隱藏式把手。