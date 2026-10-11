中國發改委主任：外部衝擊對經濟影響仍持續 民企要堅定信心

中國國家發改委主任鄭柵潔昨天在召集中國民營企業代表座談時坦承，外部衝擊對中國經濟運行的影響仍在持續，民企要「科學應對國際供需變化帶來的現實壓力」。但他同時喊話，民企要「進一步堅定信心」，更好地融入「國家發展大局」。

中新社報導，這場民企座談會有來自中國石油化工、天然氣供應、農業機械、AI應用等領域的盛虹控股、東明石化、新奧集團、吉峰三農、晶泰科技等企業負責人與會，針對「準確把握」第3季經濟形勢、積極因應國際供需情況變化等議題提供建議。

鄭柵潔宣稱，今年第1至3季中國經濟「頂壓前行、動能向新、結構向優，展現出強大韌性和活力」。但他同時坦承，當前外部衝擊對經濟運行的影響仍在持續，國內新舊動能轉換加快推進。

他喊話說，廣大民營企業要「從長期大勢看當前形勢」，既要科學應對國際供需變化帶來的現實壓力，也要牢牢把握「中國經濟基本面穩固帶來的長期機遇」，「進一步堅定信心」，更好地融入「國家發展大局」。

鄭柵潔說，今年第4季，中國國家發改委除將加大逆週期調節力度，還將推動「十五五」規劃、「六張網」（水網、新型電網、算力網、新一代通訊網、城市地下管網、物流網）建設中較明確的重大工程儘早開工，激發釋放內需潛力。

他提到，同一時間，中國國家發改委還將及時謀劃更多「帶動性強的政策工具」，推動經濟持續「向新、向優、向好」發展，努力完成全年目標任務。