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扶持民營企業 陸國家發改委預告第4季將加大調節力度

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸國家發改委主任鄭柵潔10日主持召開民營企業座談會時表示，第四季將加大逆周期調節力度，加強宏觀政策取向一致性評估。新華社
大陸國家發改委主任鄭柵潔10日主持召開民營企業座談會時表示，第四季將加大逆周期調節力度，加強宏觀政策取向一致性評估。新華社

大陸國家發改委主任鄭柵潔10日主持召開民營企業座談會時表示，第四季將加大逆周期調節力度，加強宏觀政策取向一致性評估，強化存量政策和增量政策協同發力。他並呼籲民營企業要從長期大勢看當前形勢，更好融入國家發展大局。

據中新社報導，鄭柵潔表示，此次座談會圍繞準確把握第三季經濟形勢、積極應對國際供需情況變化聽取意見建議。來自石油化工、天然氣供應、農業機械、人工智慧應用等領域的盛虹控股、東明石化、新奧集團、吉峰三農、晶泰科技等企業負責人參會。

鄭柵潔表示，今年前三季中國經濟頂壓前行、動能向新、結構向優，展現出強大韌性和活力。當前，外部衝擊對經濟運行的影響仍在持續，國內新舊動能轉換加快推進，廣大民營企業要從長期大勢看當前形勢，既要科學應對國際供需變化帶來的現實壓力，也要牢牢把握中國經濟基本面穩固帶來的長期機遇，進一步堅定信心，更好融入國家發展大局。

鄭柵潔稱第四季是全年收官之際。在加大逆周期調節力度的同時，國家發改委將推動「十五五」規劃、「六張網」（水網、新型電網、算力網、新一代通信網、城市地下管網、物流網）建設實施方案等明確的重大工程項目儘早開工建設，激發釋放內需潛力。

他並提出，將推動科技創新與產業創新深度融合，進一步提升產業鏈供應鏈韌性，提高能源資源安全保障水平，夯實國家糧食安全根基；及時謀劃更多帶動性強的政策工具、工作抓手，推動經濟持續向新向優向好發展，努力完成全年目標任務。

存量 鄭柵潔 發改委

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