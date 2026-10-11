中國商務部要求電商 整治「全網最低價」等無序行為

中歐貿易投資磋商在北京達成16項成果共識清單。大陸商務部歐洲司昨（10）日表示，雙方確認將在世貿規則框架內，平衡處理經貿分歧和彼此關切，推動中歐貿易「向上平衡」（意指擴大貿易規模），這次例會的成功召開是新起點，不是終點，中歐有意願也有智慧通過對話協商管控和妥處分歧；雙方商定將於2027年3月召開機制第三次例會。

2026-10-11 01:03