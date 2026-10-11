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中國商務部要求電商 整治「全網最低價」等無序行為
據明報報導，中國商務部等7個部門10日發布實施品質電商「五優」行動通知，涉及15項要求。在整治無序競爭方面，中國商務部要求糾治電商平台「自動跟價」、「全網最低價」等競爭行為。
報導指出，為強化行業自律，將加強與消協組織協同聯動，運用電商領域投訴舉報、糾紛解決及消費者滿意度等數據，促進建設行業自律規範體系，並搭建政企溝通及糾紛調解平台。
通知另包括，加強電商領域監督執法、建立電商平台與中小商家對話溝通機制，協調解決經營難點、堵點問題，以及推動組建全國性電商行業組織。
組織電商平台提升產品和服務品質，公布承諾和行動計劃，發布平台品質治理報告，督促開展平台規則制定和修改，公示平台規則等，並引導電商平台建立「首席質量（品質）官」制度，推動電商平台使用誠信服務商提供的電子認證服務。
此外，通知又提出，鼓勵各地規劃布局電商選品中心，重點支持具有核心技術、原創設計的中小賣家對接電商渠道，提升品牌知名度。
在便利消費方面，這項通知支持電商平台、品牌商、商業綜合體及商業街區合作，建設品質消費體驗中心，鼓勵線上品牌商開設實體店面。
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