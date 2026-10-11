美媒：中國AI無處不在 面臨過度依賴的挑戰

在中國官方大力發展AI產業、試圖與美國並駕齊驅下，美媒報導，中國民眾如今面臨對AI過度依賴的問題，AI不但被指控破壞人際關係，且剝奪人們的判斷力，甚至造成了財產損失。

紐約時報引述中國媒體日前報導，安徽省一名67歲的吳姓農民，7月間由於採信AI制定的農藥施用方案，使用了一種後來被證明根本不適用的除草劑，導致他面積達150畝（10公頃）的芝麻幼苗全數死去，造成人民幣15萬元（約新台幣71.5萬元）的損失。

中國近幾個月來類似的案例所在多有。8月間，1名徒步旅行者因為遵循AI的指南導致裝備不足，被困在山頂；更早前，中國更發生了多件因食用AI錯誤識別的毒蘑菇而中毒的情事，其中1名9歲男童因此在醫院住院8天。

更有甚者，中國一些孩子們對聊天機器人過於依戀，甚至希望父母也像機器人那樣說話；此外，中國網路近來還流行起AI生成的短劇，其中一些角色看起來幾乎如出一轍。

報導指出，上述案例及類似情況在中國引發了擔憂，當中國強力追趕美國在AI領域的步伐時，卻遭遇了AI帶來的負面影響，包括破壞人際關係並剝奪人們的判斷力。

為引導民眾正確使用AI，中國官方已針對AI的使用及可能濫用推出了新法規和司法指導方針，反映中共正試圖在推動AI廣泛應用的雄心與避免可能破壞社會秩序之間取得平衡。

有專家指出，中共認識到AI發展得越快，「他們就越需要應對更多的社會挑戰」，且特別關注的是那些「他們認為可能從根本上破壞社會穩定的領域」；同時，隨著AI可能取代人力勞動，中共對就業市場因此受到的破壞也特別敏感。

報導提到，中國民眾也普遍擔心AI被過度使用，他們認為AI的普及不可避免，但同時也對其效益存疑，並對AI無處不在的現象感到厭倦。

報導提到，中國青少年研究中心2025年對8500多名未成年人進行的一項調查結果顯示，超過20%的受訪者只想和AI聊天，不想和真人聊天。在一些案例中，甚至有5歲女童只想和AI互動，而擱置了以往和其他孩子的玩耍。

中國快速興起的AI短劇，也是評價兩極的產物。中國官方統計，今年1至8月上映的43萬部微短劇中，90%以上是AI生成的。雖然這種AI劇集在幾分鐘內就能以低成本大量生產，卻因品質低劣及搶走真正演員的飯碗而受到抨擊，官媒因此發文批評，這類AI短劇角色單調乏味，千篇一律。

中共外圍官媒環球時報前總編輯胡錫進日前即表示，他不會看這類AI短劇，以避免「拿廉價的AI飼料，像餵豬一樣填充我們的娛樂時間」。