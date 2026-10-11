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廣東省委書記黃坤明調研騰訊 天才少年姚順雨亮相

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
被稱為天才少年的騰訊史上最年輕首席科學家姚順雨。圖／取自微博
被稱為天才少年的騰訊史上最年輕首席科學家姚順雨。圖／取自微博

廣東省委書記黃坤明上周四赴深圳騰訊總部調研，並與企業負責人、青年科學家座談。廣東衛視報導，騰訊史上最年輕首席科學家姚順雨代表AI團隊向黃坤明作介紹，馬化騰及姚順雨也罕見同框。

據港媒星島日報報導，姚順雨年僅28歲，馬化騰1998年創立騰訊時，他才剛出生。姚順雨是安徽合肥人，讀中學時已經拿下大陸全國信息學奧賽銀牌，並以高考704分、安徽省理科第3名入讀北京清華大學「姚班」，即圖靈獎唯一華人得主姚期智院士創辦、被視為計算機天才搖籃的特訓班。

在清華期間，姚順雨不止是埋頭寫代碼的書呆子，還身兼姚班聯席會主席，創立北京清華學生說唱社。其後姚順雨赴美國普林斯頓攻讀電腦博士，期間提出「思維樹（ToT）」理論，讓AI大模型能夠產生多個不同的思維分支、自我評估並進行樹狀搜索，從而提升複雜推理與問題解決能力。

博士畢業後姚順雨加入OpenAI，成為核心研究員。2025年底，騰訊重磅挖角，姚順雨回中國出任騰訊首席科學家，同時掌管AI基礎設施部與大語言模型部；其後騰訊再將多模態團隊併入，成立基礎模型部，統一交由他領導。

據百度等公開資料，在OpenAI任職期間，姚順雨深度參與智能體產品Operator、DeepResearch及電腦使用智能體的核心研發。其提出的ReAct方法透過可解釋推理機制提升模型可控制性，成為全球建構語言智能體的主流技術。 2025年，姚順雨以最年輕入選者身分登上《麻省理工科技評論》「35歲以下科技創新35人」中國區榜單。

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