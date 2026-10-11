聽新聞
0:00 / 0:00

陸前八月城鎮失業率5.2% 人社部認為情勢穩定

經濟日報／ 記者陳宥菘／綜合報導
大陸人社部表示，今年前九個月城鎮新增就業1,052萬人，前八個月城鎮調查失業率均值為5.2%，就業形勢總體穩定。新華社
大陸人社部表示，今年前九個月城鎮新增就業1,052萬人，前八個月城鎮調查失業率均值為5.2%，就業形勢總體穩定。新華社

大陸人社部表示，今年前九個月城鎮新增就業1,052萬人，前八個月城鎮調查失業率均值為5.2%，就業形勢總體穩定，接下來將重點實施高校畢業生等青年就業支持計畫，並開展適應人工智慧（AI）發展促就業行動。

大陸人社部副部長李忠昨（10）日出席國新辦舉行的「『十五五』時期推進就業和社會保障高質量發展有關情況」記者會時表示，前段時間，實施就業優先戰略「十五五」規劃、人社事業發展「十五五」規劃等一批規劃相繼推出，明確未來五年人社事業發展的任務書、施工圖。

AI發展促就業行動包含AI就業創造計畫、勞動者轉型轉崗就業支持計畫以及傳統領域AI就業潛能挖掘計畫，官方拓寬新興領域的AI就業新空間，積極培育新職業、新崗位，並明確支持中小微企業探索低成本、輕量化的智慧升級路徑，提升其吸納就業的能力，希望中小企業借助AI做大經營、增強招人能力。

他指出，人社部將實施就業優先戰略，促進高質量充分就業。今年1至9月，城鎮新增就業1,052萬人、完成全年目標任務的87.7%，前八個月城鎮調查失業率均值為5.2%，就業形勢總體穩定。

李忠指出，接下來，人社部重點實施「兩個計畫」，就是高校畢業生等青年就業支持計畫、靈活就業和新就業形態勞動者就業質量提升計畫。

同時並開展「五項行動」，包括適應人工智能發展促就業行動等，以及健全「四個方面制度機制」，重點是制定推出新就業形態勞動者權益保障辦法。此外，還將健全最低工資標準調整機制。

李忠提出，將加大「投資於人」力度，加快塑造現代化人力資源。

目標在力爭「十五五」時期，開展補貼性職業技能培訓5,000萬人次，新增取得技能證書4,000萬人次、其中取得高級工以上技能證書1,400萬人次。

同時，深入實施專業技術人才知識更新工程，每年培養培訓100萬名高層次、急需緊缺和骨幹專業技術人才。通過各方共同努力，讓人才優勢更加彰顯，發展活力持續迸發。

失業率 大陸

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中國財政部：將黨政機關「過緊日子」要求落實到位

中市10月徵才30場接力登場　200家次企業釋逾7,000職缺

中高齡、高齡勞工5年增68.9萬人 8月達554.4萬人創新高

美商Coupang酷澎物流中心首度獲頒桃園市政府「友善雇主」殊榮

相關新聞

陸商務部：中歐貿易磋商避免了局面升級

中歐貿易投資磋商機制第二次例會九日於北京結束，雙方達成十六項成果共識清單。大陸商務部歐洲司負責人昨天表示，雙方確認將在世貿規則框架內，平衡處理經貿分歧和彼此關切，推動中歐貿易「向上平衡」。這次例會成功召開是新起點，不是終點，中歐有意願也有智慧通過對話協商管控和妥處分歧。

巴黎車展陸企占三分之一 強力挑戰歐洲車廠

周一開幕的巴黎車展將迎來破紀錄的20家中國大陸汽車品牌參展，占據全場整車展商的三分之一，數量是2024年上屆車展的兩倍，將對歐洲車企構成強勁挑戰。

陸9月出口估成長25% 普遍預期將延續高景氣表現

中國大陸海關總署預計14日公布9月進出口數據，市場普遍預期9月外貿將延續前幾個月的高景氣表現，進出口雙雙保持兩位數以上增長。

陸前八月城鎮失業率5.2% 人社部認為情勢穩定

大陸人社部表示，今年前九個月城鎮新增就業1,052萬人，前八個月城鎮調查失業率均值為5.2%，就業形勢總體穩定，接下來將重點實施高校畢業生等青年就業支持計畫，並開展適應人工智慧（AI）發展促就業行動。

中歐貿易磋商 確立「向上平衡」

中歐貿易投資磋商在北京達成16項成果共識清單。大陸商務部歐洲司昨（10）日表示，雙方確認將在世貿規則框架內，平衡處理經貿分歧和彼此關切，推動中歐貿易「向上平衡」（意指擴大貿易規模），這次例會的成功召開是新起點，不是終點，中歐有意願也有智慧通過對話協商管控和妥處分歧；雙方商定將於2027年3月召開機制第三次例會。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。