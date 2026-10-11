中歐貿易磋商 確立「向上平衡」

中歐貿易投資磋商在北京達成16項成果共識清單。大陸商務部歐洲司昨（10）日表示，雙方確認將在世貿規則框架內，平衡處理經貿分歧和彼此關切，推動中歐貿易「向上平衡」（意指擴大貿易規模），這次例會的成功召開是新起點，不是終點，中歐有意願也有智慧通過對話協商管控和妥處分歧；雙方商定將於2027年3月召開機制第三次例會。

大陸商務部網站昨日發布「歐洲司負責人解讀中歐貿易投資磋商機制第二次例會成果」指出，雙方在這次例會圍繞貿易和投資平衡、出口管制、知識產權、世貿組織改革等議題開展對等、建設性的會談，全面盤點機制首次會議以來的磋商情況及各項進展。

關於中歐經貿關係，該負責人說，首先雙方重申穩定、平衡的中歐關鍵貿易夥伴定位，並確認將在世貿規則框架內，探討深化互利合作，推動中歐貿易「向上平衡、向前發展」。

雙方同意發揮貿易監測機制作用，探討雙方在世貿組織規則框架下降低部分商品關稅可能性，並就歐盟外國補貼條例開展技術對話。