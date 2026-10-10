中國車媒測試華為新能源車尊界V800 煞車踏板支架斷裂

中國汽車媒體近日測試華為百萬級新能源車「尊界V800」，3輛新車煞車時都出現煞車踏板支架斷裂情況，且斷裂位置高度一致。有專家指這是尊界的問題，「無可駁辯」。

尊界品牌由華為鴻蒙智行與江淮汽車聯合打造，其百萬級MPV尊界V800於今年8月上市，售價人民幣76.6萬元至101.6萬元（約新台幣365萬元至484萬元）。

中國汽車媒體「懂車帝」8日發布關於尊界V800的實測影片顯示，3輛全新、未經改裝的車輛，在100公里/小時車速下緊急煞車，先後出現煞車踏板支架斷裂，且斷裂位置、失效形態高度一致。因車輛的常規煞車完全失效，駕駛人只能利用P檔緊急煞車。

綜合澎湃新聞等陸媒報導，尊界汽車8日晚聲明指，「懂車帝」的測試屬於「非標準的極端測試」，自首批車輛交付以來，在用戶實際使用中，未發生過煞車踏板支架底座斷裂故障情況。尊界將進一步優化相關設計，並為已交付用戶提供免費升級選擇。

江淮汽車則回應目前正在調查中，還在多方測試，待有結果後會說明。

此事在網上持續發酵，有網友呼籲江淮汽車對尊界V800展開調查，甚至呼籲召回產品；也有不少網友質疑「懂車帝」的測試是否合規。

北方工業大學汽車產業創新研究中心研究員張翔表示，踏板支架斷裂很罕見，「這明顯是尊界的問題，無可辯駁」。

多個中國網路平台目前已找不到有關「懂車帝」此次測試的影片。