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馬雲蔡崇信現身NBA大陸賽現場 王寧貝克漢等同框

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
藝人成龍（左起）、球星貝克漢、阿里巴巴創辦人馬雲、阿里巴巴主席蔡崇信9日現身NBA大陸賽現場。觀察者網
藝人成龍（左起）、球星貝克漢、阿里巴巴創辦人馬雲、阿里巴巴主席蔡崇信9日現身NBA大陸賽現場。觀察者網

阿里巴巴創辦人馬雲、主席蔡崇信，9日現身NBA大陸賽現場，泡泡瑪特董事會主席王寧、藝人成龍、球星貝克漢也同場觀戰。

觀察者網報導， 2026年NBA大陸賽9日在澳門開打。據現場觀眾在社交媒體分享的照片，馬雲現身比賽現場，他身穿紅色衫搭配白色長褲，頭戴白色帽子，狀態鬆弛，而身穿黑色皮衣的貝克漢坐在馬雲的身旁，成龍旁邊的位置則坐著王寧，幾人相鄰而坐全程互動輕鬆，完全是私下好友結伴看球的放鬆狀態。

馬雲與蔡崇信都是NBA賽場常客，蔡崇信作為布魯克林籃網隊的全資老闆，多年來幾乎各大重要NBA賽事的現場都能看到他的身影，馬雲之前也多次和蔡崇信結伴出現在北美的NBA賽事現場觀賽。

作為NBA大陸賽首席合作夥伴，淘寶為88VIP用戶安排一系列賽前、賽中、賽後的福利。有2,000多名88VIP抽中門票，佔全場總觀眾人數約五分之一。

2025年是NBA大陸賽時隔6年重返大陸，淘寶88VIP於2025、2026年冠名這場比賽。

成龍 貝克漢 馬雲 蔡崇信

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