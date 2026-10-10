快訊

跑馬拉松到一半親吻愛妻 24歲牧師下秒突倒地…心臟驟停送醫不治

美國對多家企業發起337調查 涉及立訊精密、鴻海、台達、廣達等

國慶交管文宣出包！志航基地圖示放共機「殲-10」 公路局火速致歉

聽新聞
0:00 / 0:00

打通蘋果生態！ 華為手機可配對蘋果手表

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
蘋果App Store Watch專區顯示，鴻蒙星河互聯App已登陸Apple Watch端，支持Apple Watch與HarmonyOS 7.0.0.109及以上版本華為手機配對連接，使用者可體驗信息串連、查找設備等功能。路透
蘋果App Store Watch專區顯示，鴻蒙星河互聯App已登陸Apple Watch端，支持Apple Watch與HarmonyOS 7.0.0.109及以上版本華為手機配對連接，使用者可體驗信息串連、查找設備等功能。路透

蘋果App Store Watch專區顯示，鴻蒙星河互聯App已登陸Apple Watch端，支持Apple Watch與HarmonyOS 7.0.0.109及以上版本華為手機配對連接，使用者可體驗信息串連、查找設備等功能。

快科技報導，在9月7日HarmonyOS 7及全場景新品發布會上，華為終端BG CEO何剛宣布，鴻蒙星河互聯升級，支援蘋果Apple Watch智慧手表和AirPods無線耳機。

華為手機連接Apple Watch後可實現訊息提醒、來電提醒等功能，連接AirPods後可在華為手機桌面左側查看耳機電量。

在Apple Watch的App Store下載「鴻蒙星河互聯」App，打開後手表會顯示一個二維碼，用登入華為帳號的華為手機掃碼，按提示完成互聯即可。

完成後，華為手機上的來電、簡訊和通知摘要可同步顯示在Apple Watch上，還能透過響鈴查找功能在華為手機端定位Apple Watch，或反向在手表上找手機。

華為官方顯示，當前僅Pura X View、Mate 90系列、Mate XT 2支持與Apple Watch互聯，其他產品將逐步開放。

系統方面要求Apple Watch運行watchOS 10.0及以上、華為手機升級至HarmonyOS 7.0.0.109及以上。

10月1日Mate 90系列發布會後，鴻蒙星河互聯App迎來2.0.0版本升級，新增雙機互聯功能，首發適配機型包括Pura X View、Mate 90系列和Mate XT 2。

基於鴻蒙星河互聯的通信能力，在同樣場景下傳送速率提升三倍，不僅傳得更多還傳得更快，鴻蒙7已全面打通蘋果生態，支持與iPhone和iPad互傳文件。

華為 蘋果 生態

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

華為旗艦車實測踏板連斷…護航？官媒下架影片 尊界升級不召回

記憶體價格飆漲…華為：手機不得不漲價

記憶體成本飆升！華為、小米手機又漲價了 漲幅上看一成

全新Apple TV 4K傳下周登場！「連跳4代晶片」 2大升級變客廳AI助理

相關新聞

認了！美超微一承包商參與非法輸陸 輝達AI晶片伺服器也在內

據路透社，根據週五提交的法庭文件，一家與美超微（Super Micro）有關聯的承包商已承認參與非法出口包含先進輝達人工智慧晶片的電腦伺服器運往中國的密謀。

美與14國產能過剩聯合聲明 陸商務部：損害中方利益將做出必要回應

美東時間10月7日，美國貿易代表署（USTR）發佈公告稱，近期美國召集14個經濟體高級官員舉行會議，共同簽署發布應對所謂「結構性產能和生產過剩」問題的部長級聯合聲明。大陸商務部發言人昨深夜以答記者問方式對此回應稱，中方反對個別國家以所謂「產能過剩」為名，行貿易保護主義之實，若未來有關經濟體以此為藉口，採取損害中方利益的措施，中方將做出必要回應。

打通蘋果生態！ 華為手機可配對蘋果手表

蘋果App Store Watch專區顯示，鴻蒙星河互聯App已登陸Apple Watch端，支持Apple Watch與HarmonyOS 7.0.0.109及以上版本華為手機配對連接，使用者可體驗信息串連、查找設備等功能。

蘋果首款折疊iPhone Duo供應鏈加單30% 還未開售京東預約人數破200萬

蘋果供應鏈方面透露，蘋果公司結構性調整2026年秋季手機新品訂單量，對iPhone Duo加單30%，但總量仍未超過1,000萬支。從預約熱度來看，僅在京東自營旗艦店的預約人數就已突破200萬，這還不算官網、天貓、線下門店的排隊民眾。

中歐貿易投資磋商達16項成果 陸商務部：推動中歐貿易「向上平衡」

歐盟對大陸貿易逆差擴大背景下，中歐貿易投資磋商機制第二次例會8至9日在北京登場，雙方形成16項成果共識清單。大陸商務部歐洲司負責人10日表示，雙方確認將在世貿規則框架內，平衡處理經貿分歧和彼此關切，推動中歐貿易「向上平衡」。這次例會的成功召開是新起點，不是終點，中歐有意願也有智慧通過對話協商管控和妥處分歧；雙方商定將於2027年3月召開機制第三次例會。

中歐貿易談判共識清單16點 中製油電車銷歐洲 或較預期減半

中歐貿易投資磋商機制第二次例會昨日落幕，中國商務部晚間發布成果共識清單，涵蓋貿易和投資平衡、出口管制、知識產權和世貿組織改革四個面向共16點，針對會前傳出談不攏的混合動力汽車出口方案，中方清單顯示，雙方以符合世貿組織規則的方式達成諒解，但未具體說明實際談判的結論，歐方預期，未來4年中國混合動力車對歐出口量，可能較原先預測減少一半以上

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。