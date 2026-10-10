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打通蘋果生態！ 華為手機可配對蘋果手表
蘋果App Store Watch專區顯示，鴻蒙星河互聯App已登陸Apple Watch端，支持Apple Watch與HarmonyOS 7.0.0.109及以上版本華為手機配對連接，使用者可體驗信息串連、查找設備等功能。
快科技報導，在9月7日HarmonyOS 7及全場景新品發布會上，華為終端BG CEO何剛宣布，鴻蒙星河互聯升級，支援蘋果Apple Watch智慧手表和AirPods無線耳機。
華為手機連接Apple Watch後可實現訊息提醒、來電提醒等功能，連接AirPods後可在華為手機桌面左側查看耳機電量。
在Apple Watch的App Store下載「鴻蒙星河互聯」App，打開後手表會顯示一個二維碼，用登入華為帳號的華為手機掃碼，按提示完成互聯即可。
完成後，華為手機上的來電、簡訊和通知摘要可同步顯示在Apple Watch上，還能透過響鈴查找功能在華為手機端定位Apple Watch，或反向在手表上找手機。
華為官方顯示，當前僅Pura X View、Mate 90系列、Mate XT 2支持與Apple Watch互聯，其他產品將逐步開放。
系統方面要求Apple Watch運行watchOS 10.0及以上、華為手機升級至HarmonyOS 7.0.0.109及以上。
10月1日Mate 90系列發布會後，鴻蒙星河互聯App迎來2.0.0版本升級，新增雙機互聯功能，首發適配機型包括Pura X View、Mate 90系列和Mate XT 2。
基於鴻蒙星河互聯的通信能力，在同樣場景下傳送速率提升三倍，不僅傳得更多還傳得更快，鴻蒙7已全面打通蘋果生態，支持與iPhone和iPad互傳文件。
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