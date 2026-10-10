蘋果首款折疊iPhone Duo供應鏈加單30% 還未開售京東預約人數破200萬

蘋果供應鏈方面透露，蘋果公司結構性調整2026年秋季手機新品訂單量，對iPhone Duo加單30%，但總量仍未超過1,000萬支。從預約熱度來看，僅在京東自營旗艦店的預約人數就已突破200萬，這還不算官網、天貓、線下門店的排隊民眾。

蘋果供應鏈人士表示，這代表銷量在往更高價值產品傾斜，所以整體利多蘋果供應鏈公司業績。

證券時報報導，與此同時，蘋果對iPhone 18 Pro砍單10%到15%，並對iPhone 18 Pro Max加單10%到15%，iPhone 18 Pro系列總訂單量未變。

值得一提的是，在記憶體漲價、整機成本走高的大環境下，蘋果把產能向高溢價機型傾斜。iPhone 18 Pro Max與 iPhone Duo兩款高價機型分攤了零部件成本壓力，單機利潤更高，反而能拉高整體盈利水準。

不僅如此，有部分黃牛在社交媒體和二手交易平台上發布iPhone Duo的預定廣告。

按照當前熱度，10月16日晚8點開啟預售之後，首輪貨源很大機率會被瞬間搶空，黃牛加價拿貨的現象或許將再度上演。

值得一提的是，第三方機構Counterpoint 給出預測，iPhone Duo在2026年內整體銷量將達到600萬支。

結合本次加單動作來看，第一代折疊 iPhone的市場接受度已超出蘋果前期保守預估，後續不排除繼續微調產能。