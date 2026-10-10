快訊

國慶圖輯／中華民國生日快樂！大會圓滿落幕 直升機吊掛救援成亮點

獨／「老王」是他？爆柯志恩選情落後逾10％ 王金平駁斥：子虛烏有

國慶台東疏運地圖竟放中共殲-10戰機！公路局認誤植撤圖 網友傻眼

聽新聞
0:00 / 0:00

美對多家企業發起337調查 涉及立訊精密、鴻海、台達、廣達等

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
美對多家企業發起337調查，涉及立訊精密、鴻海、台達、廣達等。圖為鴻海土城總部。聯合報系資料照
美對多家企業發起337調查，涉及立訊精密、鴻海、台達、廣達等。圖為鴻海土城總部。聯合報系資料照

美國國際貿易委員會（USITC）9日發布公告，正式啟動對「特定垂直電力傳輸系統、其組件及含有該系統的計算系統」的337調查。被調查公司包括立訊精密鴻海、台達、廣達等企業。

調查產品範圍，包括垂直電力傳輸系統及其元件，用於資料中心伺服器、人工智慧和雲計算系統，為人工智慧（AI）加速器、張量處理單元（TPU）、圖形處理單元（GPU）和中央處理單元（CPU）供電，以及含有上述系統的計算系統。

涉案產品美國海關編碼包括8501、8504系列、8542等，覆蓋電源轉換器、積體電路相關產品。

多家企業被列為被訴方，包括立訊精密，以及旗下的重要子公司立訊技術；鴻海精密，以及旗下富士康、鴻佰科技、FII USA Inc、Ingrasys Technology USA Inc。台達電子以及旗下Delta Electronics (Americas) Ltd、DET Logistics (USA) Corporation。廣達電腦以及旗下雲達科技、雲達科技美國公司、廣達電腦美國公司。芯源系統與旗下芯源信息諮詢。

其他列名被告企業，還有總部位於美國的芯源系統，總部位於德國的英飛凌，總部位於美國的偉創力，總部位於加拿大多倫多的天弘科技。

透過啟動此次調查（337-TA-xxx），美國國際貿易委員會（USITC）尚未就案件的實質問題作出任何決定。

USITC的首席行政法官將把案件分配給其中一位行政法官（ALJ），該法官將安排並舉行證據聽證會。行政法官將初步裁定是否存在違反第337條的行為；該初步裁定需接受美國國際貿易委員會的審查。

美國國際貿易委員會將在最可行的時間內對調查作出最終裁定。

在調查啟動後45天內，美國國際貿易委員會將設定完成調查的目標日期。美國國際貿易委員會（USITC）在337條款案件中發布的救濟命令一經發布即生效，並在發布後60天內成為最終決定，除非在此60天內美國貿易代表基於政策原因否決該命令。

立訊精密 廣達 鴻海

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

認了！美超微一承包商參與非法輸陸 輝達AI晶片伺服器也在內

假伺服器掩護真走私！美超微案中間人認罪 輝達AI晶片違法轉運大陸

美與14國產能過剩聯合聲明 陸商務部：損害中方利益將做出必要回應

美議員要求將北京清華在內的58所中國學校加入「1286」禁止合作清單

相關新聞

認了！美超微一承包商參與非法輸陸 輝達AI晶片伺服器也在內

據路透社，根據週五提交的法庭文件，一家與美超微（Super Micro）有關聯的承包商已承認參與非法出口包含先進輝達人工智慧晶片的電腦伺服器運往中國的密謀。

美與14國產能過剩聯合聲明 陸商務部：損害中方利益將做出必要回應

美東時間10月7日，美國貿易代表署（USTR）發佈公告稱，近期美國召集14個經濟體高級官員舉行會議，共同簽署發布應對所謂「結構性產能和生產過剩」問題的部長級聯合聲明。大陸商務部發言人昨深夜以答記者問方式對此回應稱，中方反對個別國家以所謂「產能過剩」為名，行貿易保護主義之實，若未來有關經濟體以此為藉口，採取損害中方利益的措施，中方將做出必要回應。

美對多家企業發起337調查 涉及立訊精密、鴻海、台達、廣達等

美國國際貿易委員會（USITC）9日發布公告，正式啟動對「特定垂直電力傳輸系統、其組件及含有該系統的計算系統」的337調查。被調查公司包括立訊精密、鴻海、台達、廣達等企業。

中歐貿易投資磋商達16項成果 陸商務部：推動中歐貿易「向上平衡」

歐盟對大陸貿易逆差擴大背景下，中歐貿易投資磋商機制第二次例會8至9日在北京登場，雙方形成16項成果共識清單。大陸商務部歐洲司負責人10日表示，雙方確認將在世貿規則框架內，平衡處理經貿分歧和彼此關切，推動中歐貿易「向上平衡」。這次例會的成功召開是新起點，不是終點，中歐有意願也有智慧通過對話協商管控和妥處分歧；雙方商定將於2027年3月召開機制第三次例會。

中歐貿易談判共識清單16點 中製油電車銷歐洲 或較預期減半

中歐貿易投資磋商機制第二次例會昨日落幕，中國商務部晚間發布成果共識清單，涵蓋貿易和投資平衡、出口管制、知識產權和世貿組織改革四個面向共16點，針對會前傳出談不攏的混合動力汽車出口方案，中方清單顯示，雙方以符合世貿組織規則的方式達成諒解，但未具體說明實際談判的結論，歐方預期，未來4年中國混合動力車對歐出口量，可能較原先預測減少一半以上

華為旗艦車實測踏板連斷…護航？官媒下架影片 尊界升級不召回

華為鴻蒙智行與江淮汽車打造的豪車品牌「尊界」V800，被爆煞車踏板支架三連斷，「懂車帝」相關視頻昨被從新華社等官媒和社群平台下架，大批網民質疑官方出手護航華為「壓熱度」；而尊界也定調為車主免費升級但不召回。微博CEO王高飛則發聲，認為鴻蒙智行不該站在車企側，應暫停交付，必要時召回。江淮汽車股價續下挫，總市值兩天已縮水近118億元（人民幣，下同）。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。