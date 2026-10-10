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中歐貿易投資磋商達16項成果 陸商務部：推動中歐貿易「向上平衡」

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸商務部長王文濤（左）與歐盟貿易事務執委塞夫柯維奇8日至9日在北京舉行中歐貿易投資磋商機制第二次例會。圖／取自塞夫柯維奇X帳號
大陸商務部長王文濤（左）與歐盟貿易事務執委塞夫柯維奇8日至9日在北京舉行中歐貿易投資磋商機制第二次例會。圖／取自塞夫柯維奇X帳號

歐盟對大陸貿易逆差擴大背景下，中歐貿易投資磋商機制第二次例會8至9日在北京登場，雙方形成16項成果共識清單。大陸商務部歐洲司負責人10日表示，雙方確認將在世貿規則框架內，平衡處理經貿分歧和彼此關切，推動中歐貿易「向上平衡」。這次例會的成功召開是新起點，不是終點，中歐有意願也有智慧通過對話協商管控和妥處分歧；雙方商定將於2027年3月召開機制第三次例會。

大陸商務部網站10日下午發布「歐洲司負責人解讀中歐貿易投資磋商機制第二次例會成果」。內容提到，雙方在這次例會圍繞貿易和投資平衡、出口管制、知識產權、世貿組織改革等議題開展對等、專業、建設性的會談，全面盤點了機制首次會議以來的磋商情況及各項進展，並形成了成果共識。

關於中歐經貿關係，該負責人說，首先雙方重申穩定、平衡的中歐關鍵貿易夥伴定位，並確認將在世貿規則框架內，平衡處理經貿分歧和彼此關切，探討深化互利合作，推動中歐貿易「向上平衡、向前發展」。

該負責人指，針對貿易和投資平衡，雙方圍繞醫療器械、化妝品、藥品、逆變器、農食產品等議題。雙方同意發揮貿易監測機制作用，探討雙方在世貿組織規則框架下降低部分商品關稅可能性，並就歐盟外國補貼條例開展技術對話。雙方也願就醫療器械和農產品等領域的市場准入問題進行交流，並繼續就歐盟對逆變器項目融資指導文件、化妝品和藥品監管等問題保持溝通。

該負責人還提到，雙方以尊重事實、非歧視和符合世貿規則為基本原則，就電動汽車、混動汽車貿易進行了深入討論，避免了局面升級，有力維護了中國企業的實際出口利益和中歐混動汽車貿易的穩定發展。同時，雙方回顧此前達成的電動汽車反補貼案價格承諾通用指導文件，歐方將積極推進電動汽車案企業價格承諾和復審相關程序。

此外，該負責人指，雙方認為中歐在新能源、人工智慧、服務貿易、數字經濟、綠色低碳等領域合作潛力巨大。中方一如既往歡迎歐盟企業來華投資興業，同時期待歐方為中國企業營造公平、透明、可預期的營商環境，切實維護中國企業合法權益，增進中國企業在歐投資經營信心和預期。

關於出口管制，該負責人指，雙方同意進一步發揮出口管制對話機制作用，歐方將在解決「兩用領域」對華重點許可個案方面繼續推動取得進展。雙方圍繞中歐兩用物項合規貿易，探討相互出台便利化措施的可能性，歐方將考慮採取可能的對華便利化措施。雙方還同意就出口管制領域制裁列移單問題加強溝通，並在各自法律框架下，支持並實質性啟動相互移單流程。

另外，該負責人說，雙方認為有必要繼續發揮好中歐知識產權工作組的主渠道作用。雙方均強調以規則為基礎的多邊貿易體制的價值，支持世貿組織改革。

該負責人說，展望下階段工作，雙方將繼續圍繞共同關心的重要經貿議題進一步加緊工作，共同推進第二次例會達成的成果共識落地。雙方還商定，將於2027年3月召開機制第三次例會，在此之前雙方各層級將保持密切溝通，包括1月舉行部長級視訊會議。

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