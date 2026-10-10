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中歐貿易談判達共識 陸官媒：堅持對話 再複雜摩擦也能務實解決

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸商務部長王文濤（左）與歐盟貿易事務執委塞夫柯維奇8日至9日在北京舉行中歐貿易投資磋商機制第二次例會。圖／取自塞夫柯維奇X帳號
大陸商務部長王文濤（左）與歐盟貿易事務執委塞夫柯維奇8日至9日在北京舉行中歐貿易投資磋商機制第二次例會。圖／取自塞夫柯維奇X帳號

中歐貿易投資磋商機制第二次例會9日在北京落幕，雙方就陸製油電混合車、出口管制列單前提前通報等達成共識。大陸環球網10日刊登社評稱，這包括16項成果的共識清單涵蓋當前中歐經貿中相當一部分難點堵點，證明只要秉持對話精神、堅持平等協商，再複雜的貿易摩擦也能找到務實解決之道。

這篇文章表示，10月8日至9日，中歐雙方在北京舉行貿易投資磋商機制第二次例會。雙方進行了務實、富有成效的討論，形成涵蓋貿易和投資平衡、出口管制、知識產權及世貿組織改革等16項成果的共識清單。這是妥善處理雙邊分歧的務實之舉。

文章指出，詳細審視這份清單，其核心價值在於以規則為基礎、以互信為橋梁，展現了管控分歧、推動中歐經貿關係更加穩定平衡的政治智慧。清單首條即提出，雙方將繼續探討在世貿組織規則框架下降低部分商品關稅的可能性。在外界高度關注的混動汽車貿易領域，雙方同意以符合世貿規則的方式達成諒解，為此前僵持的貿易摩擦提供了緩衝通道。

文章續指，在出口管制領域，中方表示願通過「綠色通道」機制為稀土及永磁體對歐出口許可審批繼續提供便利。雙方還將出口管制「列單提前通報」列入清單，這一安排提高了列移單程序的透明度，有助於減少誤判、穩定預期。

文章強調，這份清單涵蓋當前中歐經貿中相當一部分難點堵點，雙方以達成的共識成果證明，只要秉持對話精神、堅持平等協商，再複雜的貿易摩擦也能找到務實解決之道。

文章表示，保護主義提升不了競爭力，脫鉤斷鏈只會損人不利己。當今世界，單邊主義抬頭，個別大國動輒揮舞制裁大棒，試圖將經貿問題武器化。歐洲「不應隨波逐流，更不應將安全焦慮轉化為貿易壁壘」，也不應動輒使用保護主義工具，更不要將經貿問題政治化、泛安全化。

文章稱，中歐應當做互信的夥伴而非制度性對手，期待雙方以此次磋商為契機，繼續沿著平等對話、互利共贏的方向深耕合作，把更多共識轉化為具體行動。

北京 貿易談判

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