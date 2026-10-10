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陸車大舉進軍歐洲！巴黎車展下周開幕 參展陸企創紀錄

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
圖為比亞迪在2024年巴黎車展展出的「海獅07」型新能源車。（中新社資料照片）
圖為比亞迪在2024年巴黎車展展出的「海獅07」型新能源車。（中新社資料照片）

下周一開幕的巴黎車展將迎來破紀錄的20家中國大陸汽車品牌參展，占據全場整車展商的三分之一，數量是2024年上屆車展的兩倍，對歐洲車企構成強勁挑戰。

巴黎車展是歐洲歷史最悠久的汽車展會之一，第91屆巴黎車展將於10月12日至18日在巴黎凡爾賽門展覽中心舉行。今年共設置60多個整車及供應商展台，其中大陸汽車品牌以及中資控股品牌就占20個，包括比亞迪、奇瑞、問界、理想、小鵬、零跑、阿維塔等。

路透指出，新冠疫情以來，歐洲車企在大陸的銷量大幅下滑；大陸車企則因基本被擋在美國市場之外，加上國內需求轉弱，日益將目光轉向歐洲市場。

施密特汽車研究公司的數據顯示，今年第二季度，大陸品牌在歐洲的市場份額達到10.7%，高於去年的5.7%，也超過了自70年代起進入歐洲市場的日本品牌。

歐盟兩年前對大陸製造的純電動車加徵關稅，大陸車企則通過擴大燃油車和插電式混合動力車業務應對。今年第二季，大陸品牌在西歐插電式混合動力車市場的份額超過26%，而兩年前同期僅為2.2%。

這已引起歐盟忌憚。中歐貿易投資磋商機制第二次例會9日剛在北京落幕，根據歐盟方公布，雙方達成共同諒解，將適度控制大陸向歐盟出口的油電混合動力車及插電式油電混合動力車，這使大陸對歐盟的相關出口有可能削減超過一半。

與此同時，歐盟也在制定包含「歐洲製造」條款的法規，要求電動車的本地製造占比達到規定門檻，才有資格獲得主要補貼或政府採購合約。

巴黎 歐洲 車展 陸企

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