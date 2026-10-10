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認了！美超微一承包商參與非法輸陸 輝達AI晶片伺服器也在內

聯合報／ 記者黃國樑/即時報導
美超微承包商承認參與非法轉運輝達的AI晶片伺服器的密謀。 路透
美超微承包商承認參與非法轉運輝達的AI晶片伺服器的密謀。 路透

據路透社，根據週五提交的法庭文件，一家與美超微（Super Micro）有關聯的承包商已承認參與非法出口包含先進輝達人工智慧晶片的電腦伺服器運往中國的密謀。

報導稱，今年3月，美國檢察官指控孫廷瑋（Willy Sun）和另外兩名與 Super Micro 有關聯的人員（包括一名聯合創始人）合謀違反出口管制法，將價值約25億美元的美國人工智慧技術轉移到中國。

報導提到，法庭記錄顯示，孫某於週四在曼哈頓的美國地方法院認罪。美超微尚未回覆路透社的置評請求。其股價在盤後交易中小幅下跌。起訴書稱，該計畫據稱始於2024年左右，被告被控利用東南亞的一家公司作為轉手實體來掩蓋其位於中國的最終客戶。

報導稱，美國和中國正在爭奪人工智慧領域的主導地位，兩國都向這項被視為對經濟成長、國家安全以及軍事和網路安全能力至關重要的技術投入了數十億美元。華盛頓方面以國家安全為由，收緊了出口管制，限制未經許可向中國出售先進的人工智慧晶片和伺服器系統。

起訴書稱，輝達的B200、H100 和 H200圖形處理單元以及包含這些單元的伺服器均在商務管制清單上，並受到限制。

美超微 晶片 輝達

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