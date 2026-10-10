美與14國產能過剩聯合聲明 陸商務部：損害中方利益將做出必要回應

美東時間10月7日，美國貿易代表署（USTR）發佈公告稱，近期美國召集14個經濟體高級官員舉行會議，共同簽署發布應對所謂「結構性產能和生產過剩」問題的部長級聯合聲明。大陸商務部發言人昨深夜以答記者問方式對此回應稱，中方反對個別國家以所謂「產能過剩」為名，行貿易保護主義之實，若未來有關經濟體以此為藉口，採取損害中方利益的措施，中方將做出必要回應。

美國貿易代表署日前公告指出，在經濟合作暨發展組織（OECD）貿易委員會會議期間，美國貿易代表署召集了14個經濟體的高級官員舉行會議，旨在著手解決關鍵製造業部門的結構性產能過剩和生產過剩問題。這14個經濟體與美國共同簽署了一份聯合部長級聲明，表達了共同的決心，即在新設立的專門行業平台上開展合作，審查並採取有效行動，解決幾個重點關注部門的結構性產能過剩問題和生產過剩問題。

除美國外，簽署聯合聲明的14國包括了阿根廷、澳洲、加拿大、歐盟、法國、 德國、印度、義大利、日本、韓國、墨西哥、波蘭、土耳其、及英國。

該聯合聲明還呼籲所有國家採取措施，終止扭曲市場、導致結構性產能過剩和生產過剩問題長期存在的非市場政策和做法。聲明中各國部長點名關切的產業涵蓋汽車與電動車、電池、化學品、基礎半導體及太陽能板，並決議透過專門平台以及在今年 12 月前召開技術會議，採取具體行動維護市場導向的公平競爭與勞工權益。

公告中稱，美貿易代表葛里爾表示，在美國擔任二十國集團輪值主席國期間，許多經濟體都指出存在結構性產能過剩和生產過剩的問題，這些經濟體的產能和生產持續超過全球需求，並受到外國政府非市場政策和做法的支撐。如果不加以控制，這些問題將繼續削弱國內產業，排擠本地生產，並阻礙我們提高工人和其家庭生活水平的能力。

整個公告及聯合聲明中隻字未提中國，但所有的內容及措施都指向中國。聲明中稱，「我們認識到，任何國家存在的結構性產能過剩和生產都會給其所有貿易夥伴帶來嚴峻挑戰，因為它扭曲了價格和生產模式，阻礙了新進入者，並抑制了創新與競爭。」其中的「任何國家」雖是廣泛代稱，但只有中國符合它描述的問題。

大陸商務部發言人表示，我們注意到有關情況。中方已在不同場合多次闡明關於所謂「產能過剩」問題的看法，並於今年7月專門發布了有關立場文件。

他表示，中方一貫認為，看待產能問題要秉持全面、客觀、公正的態度，不能出於對自身產業競爭力和市場地位的擔憂，將經貿問題政治化。中方反對個別國家以所謂「產能過剩」為名，行貿易保護主義之實，這只會擾亂全球經貿秩序和產供鏈穩定，對世界經濟成長帶來長期風險。

該發言人強調，若未來有關經濟體以此為藉口，採取損害中方利益的措施，中方將做出必要回應。

他指出，中國堅持在開放合作中建立現代化產業體系，支持建構公正合理的國際經濟秩序。中國呼籲相關各方堅持多邊主義，倡導互利共贏，尊重市場規律，共同維持開放包容的全球產供鏈合作格局。