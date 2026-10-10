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陸「新質生產力意見」發布 推國家專案扶持民企力拚AI
中美ＡＩ領域競爭日趨激烈，大陸國務院昨天印發「關於發展新質生產力的意見」，以「國家專案」支持優質科技型企業上市融資，優化科技型企業併購重組、股權激勵等制度。鼓勵企業全面實施「人工智慧+」行動，並推進人工智慧（ＡＩ）對傳統產業的改造。
新華社刊發「意見」，圍繞科技創新、產業創新、發展方式創新、體制機制創新、人才工作機制創新五方面，提出十九項重點舉措，系統闡釋了發展新質生產力的指導思想、方法路徑和工作要求。
央視新聞報導，國家發展改革委創新驅動發展中心副主任林曉鋒表示，符合國家戰略需求的企業研發專案按程序上升為國家專案，鼓勵企業牽頭國家科技任務，支持有能力的民營企業牽頭承擔國家重大技術攻關任務。
「意見」要求全面實施「人工智慧＋」行動，加快人工智慧手機、電腦、人形機器人及智能網聯新能源汽車等新一代智能終端應用，突破人工智能基礎理論和核心技術，強化算力、算法及數據供給。
產業發展方面，「意見」提出加快發展新一代信息技術、新能源、新材料、智能網聯新能源汽車、機器人、生物醫藥、航空航天。
未來產業方面，文件提出前瞻布局量子科技、生物製造、氫能和核聚變能、腦機接口（介面）、具身智能及第六代移動通信（６Ｇ）等領域。當局將建立未來產業投入增長和風險分擔機制，引導社會資本持續加大投入。
文件還提出推動低空經濟和商業航天健康有序發展，但須避免「內卷」。
金融支持方面，文件提出鼓勵和規範發展天使投資、風險投資及私募股權投資，更好發揮政府投資基金的引導帶動作用，壯大支持早期科技創新和長期研發的「耐心資本」，並支持優質科技企業上市融資。
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