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中歐貿易投資談判達共識 大陸發布成果清單涵蓋四面向共16點

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
歐盟貿易事務執委塞夫柯維奇（左）與大陸副總理何立峰。（新華社）
歐盟貿易事務執委塞夫柯維奇（左）與大陸副總理何立峰。（新華社）

中歐貿易投資磋商機制第二次例會昨（9）日落幕，大陸商務部晚間發布成果共識清單，涵蓋貿易和投資平衡、出口管制、知識產權和世貿組織改革四個面向共16點，雙方並商定於2027年3月召開第三次例會。

針對會前傳出談不攏的混合動力汽車出口方案，陸方成果共識清單顯示，雙方以符合世貿組織規則的方式就混動汽車貿易達成諒解，但未具體說明實際談判的結論。

中歐貿易投資磋商成果清單
中歐貿易投資磋商成果清單

在貿易和投資平衡方面，雙方將繼續探討降低部分商品關稅的可能性；在貿易監測機制項下加強溝通合作；雙方以符合世貿組織規則的方式就混動汽車貿易達成諒解；將繼續電動汽車反補貼案企業價格承諾和復審相關程序。

其他談判中所涉及的領域還包括醫療器械、藍舌病輸華限制、計算機訂座系統、化妝品及藥品監管、逆變器項目、歐盟外國補貼條例（FSR）等議題。但都未提及具體內容。

在出口管制方面，中方願通過「綠色通道」機制，為稀土及永磁體對歐出口許可審批繼續提供便利，歐方則要為解決兩用領域對華重點許可個案提供便利；雙方也針對中歐兩用物項合規貿易討論便利化措施的可能性。

當中也提及，雙方在出口管制對話機制框架下達成諒解，將在列單前進行提前通報，提高列移單程序的透明度，並支持在各自法律框架下啓動移單程序。

據外媒報導，歐盟貿易事務執委塞夫柯維奇在北京舉行記者會指出，本次磋商達成的混動汽車貿易諒解，完全符合世貿組織規則，成功繞開此前雙方僵持的「自願出口限制」爭議，為中國車企對歐出口保留了穩定的合規通道，也為歐洲本土車企爭取到了必要的緩衝調整時間。

針對稀土永磁體出口審批便利化的成果，他直接向歐盟成員國和歐洲製造業表態，中方推出的「綠色通道」機制，將大幅緩解歐洲新能源、風電等關鍵產業的原材料供應壓力，解決此前困擾歐洲產業鏈多時的供應不穩定問題。

他特別提到，雙方達成的「出口管制列單前提前通報」機制，是本次磋商的突破性進展，將大幅提升雙邊兩用物項貿易的政策透明度，減少歐洲企業對華出口的審批不確定性。

塞夫柯維奇指出，雙方已商定2027年1月先舉行部長級視頻會議，2027年3月召開中歐貿易投資磋商機制第三次例會，持續推動本次共識清單的全部內容落地執行。

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