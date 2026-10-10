記憶體成本飆升！華為、小米手機又漲價了 漲幅上看一成

大陸手機品牌再現一波漲價潮，受記憶體成本持續上漲影響，華為、小米旗下多款在售機型昨（9）日再次同步漲價。其中華為nova 16系列統一漲價人民幣400元（新台幣1,880元）；小米17 Ultra全系漲幅達到人民幣1,000元（新台幣4700元），兩家品牌平均漲幅約一成。

這是「十一」長假後，大陸手機廠商首次漲價，並且是中高端產品為主，顯示記憶體成本居高不下，就連毛利率較高的中高端手機也無法吸收成本，不得不漲價。

大陸手機品牌漲價概況

這並非華為、小米2026年的首次漲價，華為曾在9月1日對Mate 80系列手機調漲人民幣800-1,000元；小米則在8月、9月已先後兩輪對小米17系列、紅米REDMI K90系列調漲人民幣200-500元。

快科技報導，華為商城最新消息顯示，華為nova 16系列售價已調漲，其中nova 16、nova 16 Pro各版本統一漲價人民幣400元（新台幣1,880元），nova 16 SE各版本上漲人民幣200元（新台幣940元）。

具體來看，華為nova 16 12GB+256GB版本由發布時人民幣2,999元，上調至人民幣3,399元，12GB+512GB版本由人民幣3,499元漲至人民幣3,899元。

值得注意的是，小米17 Ultra系列昨日也同步調漲售價，全系漲價達到人民幣1,000元。

其中，小米17 Ultra標準版售價由人民幣6,999元漲至人民幣7,999元，定位更高的徠卡版則由人民幣7,999元漲至人民幣8,999元。

實際上，這已經不是今年手機廠商首次集中調價。9月1日，華為、小米、榮耀旗下多款手機曾集體漲價，榮耀Magic8系列上漲人民幣300元至人民幣500元（新台幣1,410元到2,350元）。此外，OPPO、vivo先前也已陸續調整部分在售機型價格。