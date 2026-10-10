聽新聞
0:00 / 0:00

記憶體成本飆升！華為、小米手機又漲價了 漲幅上看一成

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
華為、小米手機漲價約一成。圖為小米17 Ultra手機。路透
華為、小米手機漲價約一成。圖為小米17 Ultra手機。路透

大陸手機品牌再現一波漲價潮，受記憶體成本持續上漲影響，華為小米旗下多款在售機型昨（9）日再次同步漲價。其中華為nova 16系列統一漲價人民幣400元（新台幣1,880元）；小米17 Ultra全系漲幅達到人民幣1,000元（新台幣4700元），兩家品牌平均漲幅約一成。

這是「十一」長假後，大陸手機廠商首次漲價，並且是中高端產品為主，顯示記憶體成本居高不下，就連毛利率較高的中高端手機也無法吸收成本，不得不漲價。

大陸手機品牌漲價概況
大陸手機品牌漲價概況

這並非華為、小米2026年的首次漲價，華為曾在9月1日對Mate 80系列手機調漲人民幣800-1,000元；小米則在8月、9月已先後兩輪對小米17系列、紅米REDMI K90系列調漲人民幣200-500元。

快科技報導，華為商城最新消息顯示，華為nova 16系列售價已調漲，其中nova 16、nova 16 Pro各版本統一漲價人民幣400元（新台幣1,880元），nova 16 SE各版本上漲人民幣200元（新台幣940元）。

具體來看，華為nova 16 12GB+256GB版本由發布時人民幣2,999元，上調至人民幣3,399元，12GB+512GB版本由人民幣3,499元漲至人民幣3,899元。

值得注意的是，小米17 Ultra系列昨日也同步調漲售價，全系漲價達到人民幣1,000元。

其中，小米17 Ultra標準版售價由人民幣6,999元漲至人民幣7,999元，定位更高的徠卡版則由人民幣7,999元漲至人民幣8,999元。

實際上，這已經不是今年手機廠商首次集中調價。9月1日，華為、小米、榮耀旗下多款手機曾集體漲價，榮耀Magic8系列上漲人民幣300元至人民幣500元（新台幣1,410元到2,350元）。此外，OPPO、vivo先前也已陸續調整部分在售機型價格。

華為 小米 小米手機

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

記憶體價格飆漲…華為：手機不得不漲價

宇樹股價腰斬 小摩喊減碼！未來還有可能出現三成的跌幅

面板雙虎迎漲價行情？法人揭短期隱憂

陸十一長假 滬京消費報捷

相關新聞

陸「新質生產力意見」發布 推國家專案扶持民企力拚AI

中美ＡＩ領域競爭日趨激烈，大陸國務院昨天印發「關於發展新質生產力的意見」，以「國家專案」支持優質科技型企業上市融資，優化科技型企業併購重組、股權激勵等制度。鼓勵企業全面實施「人工智慧+」行動，並推進人工智慧（ＡＩ）對傳統產業的改造。

記憶體成本飆升！華為、小米手機又漲價了 漲幅上看一成

大陸手機品牌再現一波漲價潮，受記憶體成本持續上漲影響，華為、小米旗下多款在售機型昨（9）日再次同步漲價。其中華為nova 16系列統一漲價人民幣400元（新台幣1,880元）；小米17 Ultra全系漲幅達到人民幣1,000元（新台幣4700元），兩家品牌平均漲幅約一成。

大陸十一長假期間25城房市交易熱 北京、杭州等地新房網簽面積增逾1.5倍

大陸十一假期多個重點城市樓市成交活躍。中指研究院數據顯示，10月1日至7日，重點25城新建住宅日均網簽面積年增33.8%，其中北京、浙江杭州增幅超150%，浙江寧波、山東威海、山東泰安增幅超200%。

中歐貿易投資談判達共識 大陸發布成果清單涵蓋四面向共16點

中歐貿易投資磋商機制第二次例會昨（9）日落幕，大陸商務部晚間發布成果共識清單，涵蓋貿易和投資平衡、出口管制、知識產權和世貿組織改革四個面向共16點，雙方並商定於2027年3月召開第三次例會。

渣打分析 大陸匯率政策強硬沒得談

中國人民銀行日前發布關於人民幣匯率的政策立場，指出大陸從不搞競爭性貨幣貶值。渣打銀行最新報告指出，人行的人民幣匯率政策顯示，大陸對歐盟的立場比對美國更為強硬，匯率政策跟歐盟沒得談。

大陸國務院推「人工智慧+」 拚生產力

大陸國務院昨（9）日印發「關於發展新質生產力的意見」，支持優質科技型企業上市融資，優化科技型企業併購重組、股權激勵等制度，並全面實施「人工智慧+」行動，推進人工智慧（AI）對傳統產業的改造。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。