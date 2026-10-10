大陸十一長假期間25城房市交易熱 北京、杭州等地新房網簽面積增逾1.5倍

大陸十一假期多個重點城市樓市成交活躍。中指研究院數據顯示，10月1日至7日，重點25城新建住宅日均網簽面積年增33.8%，其中北京、浙江杭州增幅超150%，浙江寧波、山東威海、山東泰安增幅超200%。

重點11城中古屋住宅日均網簽套數年增42.8%，其中山東青島增幅超70%，浙江溫州增長超過50%，上海、廣東深圳、廣東佛山均高於30%。

業內人士認為，十一假期房企以特價房源、購房補貼、車位優惠等促銷，部分城市推出購房節、房交會，加上節前供應放量和「9·29」購房貸款貼息政策，部分專案到訪增加，重點城市成交活躍；但城市、樓盤間分化仍明顯，「銀十」成交熱度能否延續尚待觀察。

證券時報報導，十一假期，北京、杭州新房網簽面積分別年增157%、169%；寧波、威海、泰安分別增長219%、269%、263%。

中指研究院指出，北京成交活躍，主要因9月新房供應放量，中下旬以來多個熱點項目開盤熱銷。假期期間，房企普遍推出主題活動及十一專屬優惠，例如假期專屬折扣、贈送物業費、車位優惠等，吸引意向客戶到訪。

在政策利多與房企促銷相加帶動下，市場熱度延續，多個樓盤到訪量明顯回升，部分熱點專案樣品屋出現排隊現象。不過，北京新房市場分化依然明顯，高得房率、準現房、地鐵沿線的「好房子」改善盤去化較好，遠郊弱配套項目仍以價換量。

杭州方面，十一假期市場活躍度有所回升，中指研究院認為，主要是房企普遍加大行銷力度，特價折扣、到訪禮、老帶新獎勵等措施密集推出，剛需客群率先入場，總價人民幣150萬元以內項目到訪量明顯增加。

部分專案日均到訪超百組，小戶型下定占比較高；改善需求同步釋放，西湖區、蕭山市北等板塊項目開放日到訪量較大，龍頭房企假期日均銷售額超過人民幣上億元。整體來看，杭州「銀十」開局良好，但熱度高度集中於剛需盤及核心改善盤，中遠郊及中間價位段仍承壓，市場分化格局延續。

中指研究院數據顯示，在「滬八條」等政策持續作用下，上海樓市置換加快，「金九銀十」行情穩步展開。9月，上海中古住宅網簽2.4萬套，年增17.2%，創近六年同期新高。

這一回升態勢延續至十一假期，中古住宅網簽套數年增30%。中指研究院認為，整體來看，上海樓市處於溫和修復階段，置換需求仍有釋放空間。