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大陸國務院推「人工智慧+」 拚生產力

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

大陸國務院昨（9）日印發「關於發展新質生產力的意見」，支持優質科技型企業上市融資，優化科技型企業併購重組、股權激勵等制度，並全面實施「人工智慧+」行動，推進人工智慧（AI）對傳統產業的改造。

新華社報導， 該「意見」指出，圍繞科技創新、產業創新、發展方式創新、體制機制創新、人才工作機制創新五方面，提出19項重點舉措，系統闡釋發展新質生產力的指導思想、方法路徑和工作要求。

央視新聞報導，大陸國家發改委創新驅動發展中心副主任林曉鋒表示，發展新質生產力，創新是動力，改革是保障，因地制宜是方法，先立後破是節奏，四條原則環環相扣、有機統一，體現系統觀念和實事求是的方法論，為發展新質生產力提供科學指引。

科技創新方面，「意見」提出，強化企業的科技創新主體地位，建立企業研發準備金制度，提高企業研發費用加計扣除比例。

符合國家戰略需求的企業研發專案按程序上升為國家專案，鼓勵企業牽頭國家科技任務，支持有能力的民營企業牽頭承擔國家重大技術攻關任務。

文件亦提出探索建立科技項目全過程評價機制，立項時同步部署研發與成果轉化任務，驗收時考核實際應用成效，以解決技術開發與成果轉化脫節的問題。

國務院 人工智慧 併購

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