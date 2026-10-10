渣打分析 大陸匯率政策強硬沒得談

中國人民銀行日前發布關於人民幣匯率的政策立場，指出大陸從不搞競爭性貨幣貶值。渣打銀行最新報告指出，人行的人民幣匯率政策顯示，大陸對歐盟的立場比對美國更為強硬，匯率政策跟歐盟沒得談。

渣打大中華區宏觀策略主管劉潔表示，鑑於歐盟對大陸的影響力可能遠不及美國，大陸大概只會開出符合自身經濟利益的條件，例如增加對歐盟的外國直接投資以換取更大市場准入，有限的技術轉讓，以及允許歐盟企業參與大陸政府對特定商品的採購。

劉潔表示，渣打認同人行的觀點，即大陸強勁的貿易表現是產業升級和嵌入全球供應鏈的結果。渣打認為人民幣未來將進一步小幅升值，並預計大陸出口和貿易順差將繼續增長，維持在岸人民幣匯率今年底升至6.65的預期不變。

華僑銀行宏觀研究主管謝棟銘稱，大陸在下周國際貨幣基金（IMF）年會前公布自身立場，似乎意在討論可能加大人民幣升值壓力之前，率先確立自己的論述框架，但並不代表匯率制度會發生改變。

謝棟銘指出，歐洲是直接的溝通對象，本周歐洲貿易專員訪華討論貿易問題，正值歐洲決策者愈發質疑人民幣估值，中歐貿易摩擦面臨再次升級風險之際。

此外美國也是重要的溝通對象，大陸承諾從明年起擴大向國際貨幣基金組織報送的數據範圍，或許部分是為了回應美方擔憂，同時不在人民幣估值問題上作出讓步。