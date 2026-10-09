何立峰與歐盟貿易執委會面 稱中歐應持續對話妥處分歧

中國人民銀行（大陸央行）8日晚間發布長文闡述人民幣匯率政策立場，重申大陸沒有必要、也無意通過匯率貶值獲取貿易競爭優勢。央視旗下玉淵譚天9日刊文解讀稱，人行的表態帶有三點關切，一是匯率由多重因素決定，駁斥「操縱」論調，二是把貿易失衡問題歸結於中國的釐清，三是討論貨幣問題時不能只盯著經常帳戶。文章強調，匯率問題不能政治化，更不能用來抹黑別人，「自己的經濟問題到底是誰的責任，要清清楚楚」。

2026-10-09 13:16