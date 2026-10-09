美歐等國共同聲明反產能過剩 北京：如損中方利益將做必要回應

針對美加日澳德法等國共同發表聲明反對產能過剩，中國商務部今天表示，如果未來有關經濟體以此為藉口，採取損害中方利益的措施，中方將作出必要回應。

美國華府當地時間7日表示，近期參與20國集團（G20）貿易談判的13個國家已與美國共同發表聲明，反對工業產能過剩，但該陣營並不包含巴西與中國等成員國。

中國商務部今天表示，看待產能問題要秉持「全面、客觀、公正」的態度，不能出於對自身產業競爭力和市場地位的擔憂，將經貿問題政治化。

中國商務部又稱，反對個別國家以產能過剩為名，行貿易保護主義之實，這只會擾亂全球經貿秩序和產供鏈穩定，給世界經濟增長帶來長期風險。「如果未來有關經濟體以此為藉口，採取損害中方利益的措施，中方將作出必要回應」。

中國商務部最後說，中方呼籲有關各方堅持多邊主義，倡導互利共贏，尊重市場規律，共同維護開放包容的全球產供鏈合作格局。

法新社報導，這份聯合聲明獲得歐洲聯盟支持，表達各方共同致力於處理產能與生產過剩問題。這項批評通常是針對中國而來。

簽署協議的包括阿根廷、澳洲、加拿大、歐盟、法國、德國、印度、義大利、日本、南韓、墨西哥、波蘭、土耳其、英國與美國的貿易部長。

未簽署者包括中國、巴西、印尼、俄羅斯、沙烏地阿拉伯與南非。