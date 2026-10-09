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歐方公布中歐經貿談判成果 聚焦油電車出口、貿易平衡、稀土

聯合報／ 特派記者陳湘瑾／北京即時報導
中歐經貿談判於今天落幕，歐盟貿易事務執委塞夫柯維奇晚間於北京召開記者會。圖／取自DWS News
中歐經貿談判於今天落幕，歐盟貿易事務執委塞夫柯維奇晚間於北京召開記者會。圖／取自DWS News

中歐經貿談判於9日落幕，歐盟貿易事務執委塞夫柯維奇晚間於北京召開記者會，相對於陸方提出16點成果共識清單，歐方主要公布三點成果，包括大陸油電混合車的出口配額、改善歐盟產品進入中國市場的條件，以及進一步便利中國對稀土及永久磁鐵的出口許可核發。

塞夫柯維奇首先表示，這次訪陸只有一個明確目的，就是開始重新平衡歐中貿易關係，並確保在貿易與投資磋商架構下進行的第一階段談判，能夠取得首批實質成果。

談到截至目前接觸與磋商所取得的成果，在大陸油電混合車出口方面，雙方已經達成共同諒解，將適度控制中國向歐盟出口的油電混合動力車及插電式油電混合動力車，這使中國對歐盟的相關出口有望削減超過一半。

其次，雙方達成共同諒解，透過降低最惠國待遇（MFN）關稅，改善一系列歐盟產品進入中國市場的條件。產品涵蓋汽車零組件、橄欖油及鞋類等，目前的出口總值接近40億歐元，能夠帶來至少2.25億歐元的關稅節省。

第三，雙方已經達成共同諒解，進一步便利中國對稀土及永久磁鐵的出口許可核發。

塞夫柯維奇並表示，這距離終點還很遙遠，這是關鍵的第一步，但也只是重新平衡過程中的第一步。歐盟執委會主席將評估這些成果，並在即將於布魯塞爾舉行的歐洲理事會會議上，與各國領導人討論下一步行動。最終決定將在那裡作出。

他也確認，將在明年1月前，再次舉行與王文濤這個層級的會晤，並於3月舉辦第三次貿易與投資磋商，以持續推進相關工作。

現場有記者追問關於大陸電動車出口協議的細節，塞夫柯維奇強調，這是中國第一次在沒有經歷先前貿易緊張階段的情況下，同意適度控制其出口。此次達成的協議超出預期，相信這項協議會受到汽車產業的肯定。

針對協議細節，他重申，相關協議將提交給歐盟執委會主席，以及各國領導人。他們將在下周的歐洲理事會會議上，詳細審視所有相關參數。

稀土 經貿 歐盟

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