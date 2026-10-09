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路透：中國AI開發商僅對3.6%已發表模型公布安全測試

中央社／ 北京9日綜合外電報導

全球日益關注先進人工智慧（AI）系統的風險之際，根據科技研究機構SemiAnalysis，中國主要AI開發商僅對極少數已發表的模型公布具體的安全測試結果，比重僅占3.6%。

路透社報導，SemiAnalysis審視中國9大AI業者在2021年至今年9月15日期間合計發表的857個模型，這些企業包含阿里巴巴、字節跳動、騰訊、百度、深度求索（DeepSeek）、月之暗面（Moonshot AI）、智譜（Z.AI）、MiniMax，以及階躍星辰（StepFun）。

報告發現，31個已發表模型公開可與具體模型對應的安全評估結果，占比為3.6%。另有9個模型在發表或發表前即已公布這類結果，占比為1.1%。

研究人員指出，有813個模型並未揭露安全相關資訊，不過這些企業仍有可能在內部進行測試。

SemiAnalysis表示，對「資訊揭露」的定義是指與特定模型有關連的具體結果，包括對有害輸出、越獄防禦能力、毒性、隱私、拒絕回應或危險功能的測試，這些不包含已接受安全訓練或評估的一般聲明。

SemiAnalysis補充說，尚未有中國主要開發商發表涵蓋網路、生物或失控風險等公開測試結果的前沿文字模型。

模型 開發商 路透

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