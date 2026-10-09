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歐中貿易談判達16項共識 中方：探討降低部分關稅

中央社／ 台北9日電

歐盟與中國貿易談判今天在北京落幕後，中國商務部發表聯合聲明稱，雙方達成包含16項內容的成果共識清單，將繼續探討降低部分商品關稅的可能性，以及雙方以符合世貿組織規則的方式就混動汽車（油電混合動力汽車）貿易達成諒解。

中國商務部網站9日晚間發布「中歐貿易投資磋商機制第二次例會聯合聲明」，指中國商務部長王文濤8至9日與歐盟貿易執行委員塞夫柯維奇（MarosSefcovic）在北京舉行中歐貿易投資磋商機制第二次例會，雙方進行了務實、富有成效的討論，並形成成果共識清單。

中國商務部稱，雙方重申，作為關鍵貿易夥伴，在世貿組織規則框架下，妥善處理雙方分歧，致力於繼續穩定雙邊經貿關係，並使其更加平衡。

雙方商定將於2027年3月召開機制第三次例會，在此之前雙方將保持密切溝通，包括明年1月舉行部長級視訊會議。

根據中國商務部公布的成果共識清單，包括「貿易和投資平衡」、「出口管制」、「知識產權」（智慧財產權）、「世貿組織改革」4大範圍共16項。

在「貿易和投資平衡」，雙方將繼續探討在世貿組織規則框架下，降低部分商品關稅的可能性；繼續在貿易監測機制項下加強溝通合作，並進一步積極發揮對話機制作用，增進相互理解。

針對歐方嚴重關切中國油電汽車輸歐數量大增，共識清單顯示，經密集磋商，雙方以符合世貿組織規則的方式就混動汽車貿易達成諒解。雙方憶及電動汽車反補貼案價格承諾指導文件，並將繼續電動汽車反補貼案企業價格承諾和覆審相關程序。

此外，雙方將繼續就醫療器械市場准入問題保持對話。歐方歡迎中方擴大進口歐盟醫療器械採取的措施，包括在第九屆進博會期間舉辦採購對接會。

雙方並同意就歐盟外國補貼條例（FSR）展開技術對話。

共識清單稱，歐方澄清，歐盟對逆變器（inverter）項目的融資指導文件不針對特定國家，雙方將就該問題進一步磋商。雙方同意探討投資合作，促進彼此經濟發展，並討論展開面向未來的合作。

在「出口管制」方面，雙方重申需進一步強化中歐出口管制對話，並歡迎就各自出口管制政策加強溝通交流。

針對稀土供應，共識清單顯示，中方願透過「綠色通道」機制，為稀土及永磁體對歐出口許可審批繼續提供便利。歐方將繼續與成員國一道，為解決（軍民）兩用領域對中重點許可個案提供便利。

另外，雙方重申將致力於解決出口管制領域關切，並圍繞中歐兩用物項合規貿易討論了研究推出結構性便利化措施的可能性。

共識清單顯示，雙方還在出口管制對話機制框架下達成諒解，將在列單前進行提前通報，提高列移單程序的透明度，並支持在各自法律框架下啟動移單程序。

在智慧財產權方面，共識清單稱，中歐雙方已著手解決系統性智慧財產問題並取得進展。雙方同意繼續合作解決相關問題並設定階段性目標。雙方同意透過「中歐知識產權工作組」監督進展。

在「世貿組織改革」方面，雙方同意以開放、建設性的方式就世貿組織改革進一步加強雙邊溝通與合作。

英國金融時報日前報導引述知情外交人士表示，歐方先前曾提議中方限制油電汽車向歐盟出口，將市占率從逾1/3大幅降低至約15%，否則將被加徵報復性關稅，但遭中方拒絕。

貿易談判 關稅 中方

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