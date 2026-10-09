中歐貿易談判落幕 就油電車達成諒解、稀土出口提供便利

中歐貿易投資磋商機制第二次例會於9日落幕，大陸商務部於晚間發布成果共識清單，涵蓋貿易和投資平衡、出口管制、知識產權和世貿組織改革四個面向共16點，雙方並商定於2027年3月召開第三次例會。

針對會前傳出談不攏的混合動力汽車出口方案，陸方成果共識清單顯示，雙方以符合世貿組織規則的方式就混動汽車貿易達成諒解，但未具體說明實際談判的結論。

在貿易和投資平衡方面，雙方將繼續探討降低部分商品關稅的可能性；在貿易監測機制項下加強溝通合作；雙方以符合世貿組織規則的方式就混動汽車貿易達成諒解；將繼續電動汽車反補貼案企業價格承諾和復審相關程序。

其他談判中所涉及的領域還包括醫療器械、藍舌病輸華限制、計算機訂座系統、化妝品及藥品監管、逆變器項目、歐盟外國補貼條例（FSR）等議題。但都未寫到具體成果。

在出口管制方面，中方願通過「綠色通道」機制，為稀土及永磁體對歐出口許可審批繼續提供便利，歐方則要為解決兩用領域對華重點許可個案提供便利；雙方也針對中歐兩用物項合規貿易討論便利化措施的可能性。

當中也提及，雙方在出口管制對話機制框架下達成諒解，將在列單前進行提前通報，提高列移單程序的透明度，並支持在各自法律框架下啓動移單程序。

大陸商務部表示，雙方進行了務實、富有成效的討論，並形成成果共識清單。雙方重申，作為關鍵貿易夥伴，在世貿組織規則框架下，妥善處理雙方分歧，致力於繼續穩定雙邊經貿關係，並使其更加平衡。

目前歐方尚未確認中方所列成果清單，包括對混合動力車、貿易失衡、市場准入提出更更具體的說法，以及這次的談判結果是否達到歐盟貿易事務執委塞夫柯維奇會前所設下的「必須取得具體成果」目標。

雙方商定，將於2027年3月召開機制第三次例會，在此之前雙方將保持密切溝通，包括1月舉行部長級視訊會議。