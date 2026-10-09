中國財政部：將黨政機關「過緊日子」要求落實到位

中國財政部今天發布2026年上半年財政執行報告。報告內容強調，將以更嚴格標準、更具體措施加強財政支出管理，將黨政機關習慣「過緊日子」要求落實到位。

中國財政部9日發布「2026年上半年中國財政政策執行情況報告」。

報告在提到下階段財政政策展望時指出，將推進財政科學管理試點，以更嚴格標準、更具體措施加強財政支出管理，將黨政機關習慣過緊日子要求落實到位。將加強財會監督體系機制建設，持續提升財會監督權威性、有效性。

在實施更加積極的財政政策部分，合理加快資金撥付和使用進度，持續優化財政支出結構；合理加快政府債券發行使用，發行特別國債向8家中央金融企業增資，提升其穩健經營、抵禦風險和服務實體經濟能力。

在支持全方位擴大國內需求部分，將支持推進「兩重」建設（國家重大戰略實施、重點領域安全能力建設）和「兩新」工作（大規模設備更新、消費品以舊換新），優化實施財政金融協同促內需一攬子政策，健全部門協同、央地聯動工作機制，更好鼓勵居民消費、撬動民間投資。

統籌用好超長期特別國債、地方政府專項債券、中央預算內投資等資金，更多聚焦新質生產力、新型城鎮化等重點領域，更多投向具有戰略意義、有利於提高全要素生產率的方面，支持十五五規劃（2026至2030年）綱要確定的重大工程項目建設。

報告也提到，持續推動科技創新和產業創新，培育壯大新興產業和未來產業；持續保障和改善民生，積極穩就業、促增收，強化重點人群、困難群體的就業幫助；加快化解存量隱性債務，嚴防虛假化債、新增隱債，推進地方融資平台退出和改革。

中國近年持續提倡黨政機關過緊日子。中國財政部長藍佛安今年3月在14屆全國人大四次會議經濟主題記者會上直言，將嚴格落實黨政機關習慣過緊日子要求，目前財政呈現「緊平衡」，國家的錢不是無限的，財政需要強化管理，將當好鐵公雞、打好鐵算盤、一分錢掰成兩半花。