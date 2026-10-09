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香港APEC財長會 港媒：貝森特可能不會出席

中央社／ 台北9日電

香港南華早報今天報導，美國財政部長貝森特可能不會到香港出席20日登場的亞太經濟合作組織（APEC）財政部長會議，原因是集中精力籌備美國總統川普11月到深圳出席APEC峰會的行程。

香港將於20日至21日首度舉辦APEC財長會。南早引述消息人士報導稱，貝森特（Scott Bessent）今秋的行程主要是陪同川普到深圳出席APEC峰會，屆時川普將

再與中國國家主席習近平會面，雙方正尋求延長將於明年1月10日到期的貿易戰休戰期限。

報導表示，貝森特預期會在川普到訪深圳前，先在深圳與中國副總理何立峰會面。

報導指出，美國政府將改派副手到香港出席APEC財長會。知情人士表示，美國財政部負責國際事務的副部長布朗（Erin Browne），是目前率領美國代表團出席會議的最可能人選。

布朗一直參與對中經濟談判，在貝森特的領導下，她負責跟進落實中美貿易休戰安排，並參與旨在確保北京履行承諾的雙邊投資對話。

報導引述消息人士稱，APEC並非構建全球金融架構或實現宏觀經濟再平衡的主要平台；相關討論通常在20國集團（G20）和國際貨幣基金（IMF）框架內進行。美國財長缺席此次APEC財長會，對於全球實質性政策並無重大影響。

APEC 貝森特 香港

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