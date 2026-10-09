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大陸8家中央金融機構獲注資 首期7155億特別國債發行
據中國財政部公告，2026年中央金融機構注資特別國債（一期）於10月8日發行。該期國債為5年期固定利率附息債，金額1500億元人民幣（約新台幣7155億元），10月9日開始計息，按年付息。
另據中國財政部2026年第4季國債發行有關安排，11月18日還將發行一期中央金融機構注資特別國債，期限7年。
第一財經報導，這也意味著，今年8家中央金融機構注資事宜更進一步。此前9月6日下午，工商銀行、農業銀行、中國進出口銀行，以及中國人壽集團、中國人保、中國太平、中國信保、中國再保等8家中央金融企業相繼發佈公告，披露了財政部擬對其增資的相關安排。8家企業計劃共增資3600億元，其中財政部出資3000億元。綜合機構預測，上述注資有望在第4季到帳。
本輪注資是近年來中國金融體系規模最大的一次集中資本補充行動。繼去年相關部門表態且首批4家國有大行完成一輪總額5200億元增資（財政部出資5000億元）後，財政部今年新一輪國有大行注資已在市場預料之中，對保險機構的資本補充也已有討論，但最終落地覆蓋的機構範圍之廣超出市場普遍預期。
根據各機構公告，本輪注資均用於補充核心一級資本，提升服務實體經濟能力和風險防控韌性是主要目的和作用，屬「未雨綢繆」的前瞻性安排。
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