快訊

男入監不到2天突身亡！2管理員涉輪流毆打 依傷害致死送辦

疑接連現身花蓮台南…男假冒路員吹哨後「閃身步」逃走 台鐵回應

日本人來台「聖地巡禮」竟是銀行總部 郵遞區號藏神巧合

聽新聞
0:00 / 0:00

WSJ：中國經濟困局日益嚴峻 政府僅採權宜措施

中央社／ 台北9日電

華爾街日報報導，過去一個月，從房貸補貼、向國有銀行注資到啟動新基建投資，中國政府一系列扶持措施陸續落地。經濟學家表示，這種零敲碎打的做法或許有助於中國實現今年較為溫和的增長目標，但對於解決深層次問題還遠遠不夠。

報導指出，習近平力推中國在AI等尖端技術領域確立全球領先地位，但在應對國內低迷經濟問題上，中國政府僅推出了零敲碎打的措施，而迴避推行陣痛性政策。

中國從人工智慧（AI）到航天等領域的技術進步固然令世界驚嘆，但國內經濟大部分板塊仍陷入低迷。樓市滑坡尚未見底，大批高校畢業生就業困難，企業也難以實現盈利。

報導引述經濟學家表示，面對這些深層次的經濟頑疾，中國政府並未祭出重拳，而大多只是採取了打補丁式的權宜措施。這不僅折射出中國當前經濟困境的棘手程度，也凸顯了最高領導人習近平在解決這些問題時面臨的結構性挑戰。

針對中國政府推出房貸補貼、向國有銀行注資到啟動新基建投資等措施，滙豐（HSBC）亞洲首席經濟學家紐曼（Frederic Neumann）認為，「這算不上什麼重磅大招」。他指出，政府這些「小修小補」措施能帶來的提振效果十分有限。

即便國內經濟萎靡不振，習近平依然力推中國在尖端技術領域確立全球領先地位。這反映出他的戰略重心是讓中國有能力抵禦西方施壓，同時也向國內民眾傳遞出明確訊號：為了實現更宏大的國家目標，忍受暫時的經濟陣痛有時是必要的。

現實問題正變得愈發緊迫。中國第二季GDP年增4.3%，創下3年多來的最慢增速，也略低於中國官方今年設定的4.5%至5%的增長目標。

中國政府正試圖採取對策。隨著這場史詩級樓市滑坡進入第6年，為降低購房者的置業成本，政府不久前推出了首套房貸貼息政策，且由中央政府直接出資。

但這項政策的適用範圍十分有限。該房貸補貼政策實施期限暫定一年，給予年化1個百分點的貼息，僅適用於建築面積不超過120平方米、總價不超過人民幣150萬元（約合新台幣715萬元）的住房。

諮詢公司歐亞集團（Eurasia Group）中國事務總監王丹表示，這項補貼力度相當有限。她還稱，這種小幅貼息並不意味著房貸能一直得到支持。

王丹指出，要是政府願意採取更果斷的行動，大可取消限價政策，讓市場自我出清觸底。但這樣做會讓廣大房主直面房價的劇烈波動，中國政府不願承擔這種政治和社會風險。

上周，中國官方藉著政策工具加大基礎設施投資力度。中國央行下調抵押補充貸款利率，同時拓寬了該工具的適用範圍，將資金引向電網、通訊和物流等領域。

巴克萊（Barclays）分析師上周撰文稱，總體來看，這些舉措「只能起到小幅推動作用，無法改變大局」，規模也比2024年9月的刺激方案小得多。

這些措施推出之前，中國政府曾在9月早些時候出手托底國有銀行，向8家大型銀行和保險公司注資540億美元。而實際上，中國政府去年已注資逾700億美元。

中國金融機構正面臨日益嚴峻的資金壓力：中央政府指示各銀行向房地產和地方政府融資平台等受困行業提供貸款，這些行業的收入已因樓市滑坡而大幅縮水。2024年，為重振低迷的樓市，中國政府宣布設立房地產「白名單」，通過這一融資計劃引導銀行向獲批項目發放貸款。

投資諮詢公司Seafarer Capital Partners中國問題研究主管波斯特（Nicholas Borst）表示，9月的注資規模太小，不足以解決問題。在他看來，中國政府並沒有果斷一次性確認大量不良貸款並處理相應的財務後果，而是採取了「拖字訣」。

華爾街 華爾街日報 補貼

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

紐時：從稀土到汽車 中歐面臨一場貿易對決

全球公債殖利率齊揚為何這國反降？ 分析師：暴露不同的經濟問題

陸央行闡釋人民幣匯率政策立場 玉淵譚天：中方提出3關切

人行：不搞競爭性貨幣貶值 不會阻升人民幣獲取出口優勢

相關新聞

路透：大陸將恢復10月燃油出口 總計約370萬噸

大陸煉油商10月初一度暫停成品油出口，引發關注。路透9日引述4位知情交易員報導，在「十一」黃金周假期短暫暫停後，大陸即將恢復成品油出口。此舉將有助於緩解全球柴油、汽油和航空燃油市場的緊張局面。

陸央行闡釋人民幣匯率政策立場 玉淵譚天：中方提出3關切

中國人民銀行（大陸央行）8日晚間發布長文闡述人民幣匯率政策立場，重申大陸沒有必要、也無意通過匯率貶值獲取貿易競爭優勢。央視旗下玉淵譚天9日刊文解讀稱，人行的表態帶有三點關切，一是匯率由多重因素決定，駁斥「操縱」論調，二是把貿易失衡問題歸結於中國的釐清，三是討論貨幣問題時不能只盯著經常帳戶。文章強調，匯率問題不能政治化，更不能用來抹黑別人，「自己的經濟問題到底是誰的責任，要清清楚楚」。

中歐新一輪談判之際 歐洲行業協會籲加強對陸貿易防禦

中歐貿易投資磋商機制第二次會議在北京登場之際，44個歐洲行業協會於8日敦促歐盟成員國立即採取行動，應對中國不公平貿易做法，指這些做法正威脅歐盟製造業，並可能導致更多失業。

連假收假 陸十一跨區人流 累計破21億人次

大陸十一黃金周七天連假昨天結束，大陸交通運輸部表示，十一假期（十月一日至七日）累計全社會跨區域人員流動量達二十一點四二億人次，日均三點○六億人次，同比（二○二五年中秋國慶假期八天日均，下同）增長百分之○點六。

近9萬人次外籍客 經上海入境

二○二六年十一假期收官，上海邊檢總站方面八日披露，十月一日至七日，經上海口岸入境的外籍旅客數為八點九萬人次。其中，利用免簽及二四○小時過境免簽政策入境的外籍旅客數超五萬人次，占入境外籍旅客總量的近六成。

十一電影檔期 票房超11億人民幣

據燈塔專業版數據，截至北京時間十月七日十九時三十分，二○二六年中國大陸電影黃金周（十月一日至七日）總票房（含預售）達十一點五一億元（人民幣，下同），觀影人次三一六三點一八萬，放映場次三二九點○六萬場，平均票價三十六點四元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。