WSJ：中國經濟困局日益嚴峻 政府僅採權宜措施

據華爾街日報報導，過去一個月，從房貸補貼、向國有銀行注資到啟動新基建投資，中國政府一系列扶持措施陸續落地。經濟學家表示，這種零敲碎打的做法或許有助於中國實現今年較為溫和的增長目標，但對於解決深層次問題還遠遠不夠。

報導指出，習近平力推中國在AI等尖端技術領域確立全球領先地位，但在應對國內低迷經濟問題上，中國政府僅推出了零敲碎打的措施，而迴避推行陣痛性政策。

中國從人工智慧（AI）到航天等領域的技術進步固然令世界驚嘆，但國內經濟大部分板塊仍陷入低迷。樓市滑坡尚未見底，大批高校畢業生就業困難，企業也難以實現盈利。

報導引述經濟學家表示，面對這些深層次的經濟頑疾，中國政府並未祭出重拳，而大多只是採取了打補丁式的權宜措施。這不僅折射出中國當前經濟困境的棘手程度，也凸顯了最高領導人習近平在解決這些問題時面臨的結構性挑戰。

針對中國政府推出房貸補貼、向國有銀行注資到啟動新基建投資等措施，滙豐（HSBC）亞洲首席經濟學家紐曼（Frederic Neumann）認為，「這算不上什麼重磅大招」。他指出，政府這些「小修小補」措施能帶來的提振效果十分有限。

即便國內經濟萎靡不振，習近平依然力推中國在尖端技術領域確立全球領先地位。這反映出他的戰略重心是讓中國有能力抵禦西方施壓，同時也向國內民眾傳遞出明確訊號：為了實現更宏大的國家目標，忍受暫時的經濟陣痛有時是必要的。

現實問題正變得愈發緊迫。中國第二季GDP年增4.3%，創下3年多來的最慢增速，也略低於中國官方今年設定的4.5%至5%的增長目標。

中國政府正試圖採取對策。隨著這場史詩級樓市滑坡進入第6年，為降低購房者的置業成本，政府不久前推出了首套房貸貼息政策，且由中央政府直接出資。

但這項政策的適用範圍十分有限。該房貸補貼政策實施期限暫定一年，給予年化1個百分點的貼息，僅適用於建築面積不超過120平方米、總價不超過人民幣150萬元（約合新台幣715萬元）的住房。

諮詢公司歐亞集團（Eurasia Group）中國事務總監王丹表示，這項補貼力度相當有限。她還稱，這種小幅貼息並不意味著房貸能一直得到支持。

王丹指出，要是政府願意採取更果斷的行動，大可取消限價政策，讓市場自我出清觸底。但這樣做會讓廣大房主直面房價的劇烈波動，中國政府不願承擔這種政治和社會風險。

上周，中國官方藉著政策工具加大基礎設施投資力度。中國央行下調抵押補充貸款利率，同時拓寬了該工具的適用範圍，將資金引向電網、通訊和物流等領域。

巴克萊（Barclays）分析師上周撰文稱，總體來看，這些舉措「只能起到小幅推動作用，無法改變大局」，規模也比2024年9月的刺激方案小得多。

這些措施推出之前，中國政府曾在9月早些時候出手托底國有銀行，向8家大型銀行和保險公司注資540億美元。而實際上，中國政府去年已注資逾700億美元。

中國金融機構正面臨日益嚴峻的資金壓力：中央政府指示各銀行向房地產和地方政府融資平台等受困行業提供貸款，這些行業的收入已因樓市滑坡而大幅縮水。2024年，為重振低迷的樓市，中國政府宣布設立房地產「白名單」，通過這一融資計劃引導銀行向獲批項目發放貸款。

投資諮詢公司Seafarer Capital Partners中國問題研究主管波斯特（Nicholas Borst）表示，9月的注資規模太小，不足以解決問題。在他看來，中國政府並沒有果斷一次性確認大量不良貸款並處理相應的財務後果，而是採取了「拖字訣」。