中國央行人民幣匯率文件 央視：官方態度劃清3條線

中國人民銀行（央行）發布「關於人民幣匯率的政策立場」長文。中國官媒央視評論帳號「玉淵譚天」表示，該文代表中國官方態度，對外闡述「匯率問題不能政治化」等3條線。

央視新媒體帳號「玉淵譚天」9日發布評論文章表示，中國人民銀行昨天發布「關於人民幣匯率的政策立場」，標題用「政策立場」一詞，代表這是以國家名義發布的官方文本，在對外表述中，代表的是官方態度。

「玉淵譚天」提到，中國人民銀行發布政策立場的背景在於，最近一段時間以來，個別國家鼓噪人民幣匯率低估，要求以非市場化方式強迫人民幣升值；該篇政策立場為國際社會關切的人民幣匯率、貿易失衡、順差等問題做出釐清。

關於人民幣匯率，「玉淵譚天」重申，匯率是多重因素作用的結果，中國實施以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調節、「有管理的浮動匯率制度」，讓市場發揮決定性作用；「浮動」是有前提的，不預設目標水準、不干預長期趨勢。

「玉淵譚天」提到，貿易失衡是長期存在現象，主要順差國一直在變；主要逆差國始終是老面孔，問題出在自身經濟結構上。一些要求人民幣升值的國家，一度是出口大戶，別人要求其減少出口時，要求尊重經濟規律和國際法治；現在出口減少，反過來要求別人貨幣升值，這是雙重標準。

「玉淵譚天」強調，順差問題根本上是結構問題；真正需要調整的是逆差國低儲蓄、高消費、產業競爭力不足的問題。境外一些聲音將問題簡單歸結於產業補貼和人民幣匯率，「彷彿只要攻擊中國，就能緩解自身的問題」。

「玉淵譚天」總結，中國人民銀行發布政策立場是要劃清3條線，分別為「匯率問題不能政治化，更不能用來抹黑別人」、「某些國際組織的報告不是成員國共同商定的，歸根到底也是一家之言」、「某些國家不能把自己造成的問題包裝成別人造成的問題，再甩鍋給別人」。

中國人民銀行昨天發布字數達5000多字的政策立場長文。

內文強調，中國貿易發展源於產業國際競爭力提升，中國沒有必要也無意透過匯率貶值獲取貿易競爭優勢，不搞競爭性貨幣貶值。匯率受經濟成長、貨幣政策、金融市場、地緣政治、突發風險事件等多因素影響，其與經常帳戶不存在簡單線性關係。