路透：大陸將恢復10月燃油出口 總計約370萬噸

大陸煉油商10月初一度暫停成品油出口，引發關注。路透9日引述4位知情交易員報導，在「十一」黃金周假期短暫暫停後，大陸即將恢復成品油出口。此舉將有助於緩解全球柴油、汽油和航空燃油市場的緊張局面。

路透1日曾報導，大陸煉油商已暫停10月向香港和澳門以外地區出口石油產品，直到官方進一步通知。報導指，此舉是在大陸尋求保障國內供應的背景下進行。

不過，路透9日引述消息指，大陸即將恢復成品油出口。且據另外2名業內人士透露，大陸已批准10月出口的三種燃料，總計約370萬噸。此前，大陸9月出口的汽油、柴油和航空燃油總量預計略多於400萬噸。

美國和以色列2月底對伊朗發動襲擊後，大陸3月曾收緊成品油出口，要求煉油企業暫停汽油、柴油等燃料出口，以防範國內供應短缺風險，但在7月至9月期間放鬆了管制。

報導表示，大陸國家發改委和商務部尚未對此事作出回應。