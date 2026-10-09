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陸央行闡釋人民幣匯率政策立場 玉淵譚天：中方提出3關切

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
中國人民銀行（大陸央行）8日晚間發布長文闡述人民幣匯率政策立場。（路透）
中國人民銀行（大陸央行）8日晚間發布長文闡述人民幣匯率政策立場。（路透）

中國人民銀行（大陸央行）8日晚間發布長文闡述人民幣匯率政策立場，重申大陸沒有必要、也無意通過匯率貶值獲取貿易競爭優勢。央視旗下玉淵譚天9日刊文解讀稱，人行的表態帶有三點關切，一是匯率由多重因素決定，駁斥「操縱」論調，二是把貿易失衡問題歸結於中國的釐清，三是討論貨幣問題時不能只盯著經常帳戶。文章強調，匯率問題不能政治化，更不能用來抹黑別人，「自己的經濟問題到底是誰的責任，要清清楚楚」。

人行8日晚間在官網發布「中國人民銀行關於人民幣匯率的政策立場」，玉淵譚天指出，這是人行針對近期「個別國家」鼓譟人民幣匯率低估，甚至要以非市場化的方式強迫人民幣升值，進行系統性回應，歸結起來提出了三個關切，包括匯率問題本身、失衡問題，以及順差問題。

就匯率問題，玉淵譚天指出，人行文件提到「中國實施以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率制度」，「浮動」是有前提的，即「不預設目標水平，不干預長期趨勢」。

文章引述專家分析指，所謂「匯率操縱」毫無依據。在周邊國家貨幣貶值的趨勢下，中國沒有選擇以鄰為壑、競爭性貶值的措施。此外，升值就會削弱競爭力，是一個短期的靜態邏輯，強行讓人民幣匯率升值反而損害全球其他經濟體。

就失衡問題，玉淵譚天表示，將國際貨幣基金（IMF）的外部平衡評估（EBA）結果作為人民幣匯率低估的依據，屬於對報告內容的曲解和誤用。美歐如今面對著本土製造業的競爭力不足和貿易失衡，但問題其實出在自身結構身上。

文章引述專家指，這些國家的思路，是通過金融市場與匯率層面的波動，影響大陸對外實體經濟流量，放緩大陸海外資產規模的積累節奏。這些過家過去也是出口大戶，如今「雙標」，甚至把貿易失衡問題歸結於中國，這不是解決問題的態度。

就順差問題，玉淵譚天表示，討論貨幣問題，要抓住當前全球貨幣體系的主要矛盾，不能只盯著經常帳戶這一個數。2007年以來，中國經常帳戶順差與GDP比值已從9.9%的峰值逐步下降；同時，最近幾年，中國對全球經濟增長的貢獻率穩定在30%左右。這說明中國是「增長引擎」，不是「失衡來源」。真正需要調整的，是逆差國低儲蓄、高消費、產業競爭力不足的問題。

文章強調，人行這份政策立場要釐清的是三條線：一是匯率問題不能政治化，更不能用來抹黑別人。二是某些國際組織的報告不是成員國共同商定的，歸根到底也是一家之言，不是金科玉律，更不能被選擇性使用。多邊機制要回到協商一致、平等參與的軌道。三是某些國家不能把自己造成的問題包裝成別人造成的問題，再甩鍋給別人。自己的經濟問題到底是誰的責任，要清清楚楚。

文章稱，接下來，大陸將繼續做好自己的事，也始終願意同各方一道，為全球經濟動態平衡和可持續增長作積極貢獻。

匯率 人民幣匯率 央行

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