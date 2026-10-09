中歐新一輪談判之際 歐洲行業協會籲加強對陸貿易防禦

中歐貿易投資磋商機制第二次會議在北京登場之際，44個歐洲行業協會於8日敦促歐盟成員國立即採取行動，應對中國不公平貿易做法，指這些做法正威脅歐盟製造業，並可能導致更多失業。

路透報導，這些協會涵蓋金屬、化工和汽車零部件等產業。它們呼籲歐盟應更有效地利用一切可用工具來實施貿易防禦措施，審查整條產業鏈，同時避免對英國、挪威和瑞士等緊密的歐洲夥伴造成負面影響。

這些協會還表示，歐盟委員會應增派人手，加快處理投訴；此外，它們呼籲推出新工具，以應對國家干預造成的市場扭曲。

這些呼籲恰逢新一輪中歐貿易談判。歐盟貿易與經濟安全事務委員謝夫喬維奇8日至9日在北京訪問，與大陸商務部長王文濤舉行一連兩天的談判。按照歐方的說法，歐盟對中國的逆差每天超過10億歐元。

這場談判結果將為下周在布魯塞爾舉行的歐盟峰會提供參考。歐盟領導人屆時將評估是否採取更強有力的措施，應對大陸出口激增對歐洲製造業及數百萬個就業崗位構成的威脅。

截至8日晚間，中歐尚未公布正式的會談結果。謝夫喬維奇當晚在社群媒體發文表示，自己的目標是平衡中歐的貿易逆差。「在過去三個月與王文濤部長密集接觸的基礎上，我們正努力推動歐中貿易重新達到平衡」。至關重要的是，中歐在貿易投資磋商框架下的第一階段談判必須取得具體成果。