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中國人社部推新法 靈活就業有望走出演算法困境

中央社／ 台北9日電

據第一財經報導，中國人力資源社會保障部（人社部）8日發布「新就業形態勞動者權益保障辦法（徵求意見稿）」，向社會公開徵求意見。

這是中國首部專門針對新就業形態勞動者權益保障的綜合性部門規章，為平台用工立定新規，為演算法劃定邊界，為勞動者權益提供制度保障。

報導指出，這份共54條的徵求意見稿，圍繞基本勞動權益、勞動規則與演算法、用工形式、糾紛解決、法律責任等方面作出系統規定。

徵求意見稿確立演算法取中原則，要求企業向勞動者解釋演算法基本原理和運行機制，禁止演算法歧視，規定停止派單、封禁帳號等涉及勞動者重大利益的決定不得由演算法自動作出，必須經人工審核。

近年來，中國以平台用工為代表的新就業形態蓬勃發展，網約車司機、外賣配送員、網路主播等群體持續擴大，在促進就業、增強勞動力市場靈活性等方面發揮了積極作用。與此同時，克扣報酬、工時過長、演算法不透明、職業傷害保障缺失等問題時有發生，引發社會廣泛關注。

中國社會科學院法學研究所研究員王天玉表示，現行勞動法律滯後於企業用工方式的變化，徵求意見稿填補現行制度的滯後和空白，對於切實保障新就業形態勞動者基本權益、推動勞動法律法規與時俱進、促進新就業形態規範健康持續發展，均具有重要意義。

報導稱，此次徵求意見稿的首要亮點是擴大了勞動保障對象和範圍，首次以規章形式將企業實施勞動管理、不完全符合確立勞動關係情形的新就業形態勞動者納入勞動法律制度保障，覆蓋了網約配送員、網約車司機、網約貨車司機、網路主播等主要新就業群體。

自2025年以來，中國人社部以座談會、一對一訪談、實地調研等方式，多輪徵求全國人大、最高人民法院、全國總工會、平台企業、專家和勞動者代表等各方意見，形成目前的徵求意見稿。

據指出，徵求意見稿回應了新就業形態勞動者勞動保障方面的多個痛點，明確基本勞動權益保障內容，規範勞動規則與演算法，分類規制企業用工形式，暢通勞動糾紛解決管道，明確部門監管職責以及違反本辦法的法律責任。

此次徵求意見為期1個月，截止日期為11月8日。公開徵求意見期間，公眾可以通過登錄人社部網站、寫信、發送電子郵件等形式提出意見。

中國人 平台 演算法

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