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進博會溢出效應海外行 洛杉磯登場

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

「二○二六進博會溢出效應海外行．洛杉磯專場」六日在美國洛杉磯舉行，近百名中美兩國金融機構和企業界代表匯聚一堂，積極探討如何進一步深化兩國經貿交流。

新華社報導，本次專場活動由上海市社會組織國際交流促進會指導，上海華夏經濟發展研究院、美中商業聯盟和美中商業發展公司聯合主辦，也是滬促會品牌項目「上海之橋」在海外的首場活動。活動主題為「進博會中國市場新鏈接——挖掘進博會溢出價值，深化中美經貿務實交流」，並發布了《進博會視角下美國對華出口貿易結構演變及溢出效應指數研究報告（二○二六）》。

洛杉磯市市長辦公室國際貿易與投資辦公室主任克里斯汀．彼得森在致辭中表示，洛杉磯願意進一步與中國加強商貿聯繫。她說，作為美國通往環太平洋地區重要門戶，洛杉磯與中國城市尤其是充滿活力的全球商業中心上海之間有長期廣泛聯繫。

彼得森說，進博會為美國企業提供了非常重要的機遇，這是美國企業直接接觸中國買家、企業合作夥伴和消費者的重要平台。無論是農業、清潔能源，還是先進製造和數字商務平台等，都可以從中獲得機遇。

上海市社會組織國際交流促進會副會長方世俊在致辭中引用一連串中美經貿數據指出，中國不只是「世界工廠」，更是「世界市場」，在「十五五」開局之年，中國的超大規模市場正在綠色低碳、醫療健康等領域釋放新需求，為美國諸多行業提供機遇和龐大市場空間。

復旦大學國際金融學院智庫中心主任、華夏經濟發展研究院執行院長李清娟在活動中介紹了中國「十五五」有關經濟發展政策以及研究報告內容。洛杉磯港貿易發展部主任瑪麗塞拉‧卡拉巴略‧迪魯傑羅和美中商業發展公司董事長兼總裁瓦拉德‧考納迪努分別以「洛杉磯港：連接中美貿易」和「與中國做生意：合作與機遇之旅」為題作分享。

洛杉磯 華夏 出口

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