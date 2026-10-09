前進藍海 民企搶商機 推無人物流

大陸無人快遞車日益常見，酒店送餐機器人漸成標配，以及大陸物流產業鏈的無人化作業愈來愈高。這些無人化的現象進展神速，與民營企業從中推動密不可分，民企從發現需求到響應需求再到加以運用，都發揮了極大作用。

中新社報導，配送端的廣東佛山圓通速遞平洲北網點的無人快遞車，極大縮短了快遞小哥的跑腿時長。網點經理歐陽朝陽表示，從網點到驛站約三公里，此前全靠快遞員駕駛電動三輪車往返周轉，現在只要掃描快遞裝車，就可把接下來的工作都交給無人快遞車。

新石器慧通科技股份有限公司（下稱新石器無人車）佛山區域公共事務經理江宇哲稱，無人車搭載十二個高清攝像頭，通過自研的感知模型能穩定通過雨霧、窄巷、小區閘口等複雜場景。該網點自去年投入這台容積六立方米的新石器無人車後，末端配送綜合成本下降百分之三十，快遞員每天花在路上的重複跑腿時間減少了百分之四十。

新石器無人車副總裁尹訓國表示，民企直接面向快遞網點、產業園區、商業商超等終端市場，決策鏈條短，能夠快速響應差異化場景的定製化訴求。從末端配送核心痛點切入，無人車產品可快速完成特定場景的適配與落地。

又如倉儲的分揀環節，每逢電商促銷旺季就是大考，存儲方式、分揀效率和準確率直接決定配送到消費者手中的速度。順豐運營的泉州特步物流數智運營中心內，近十三萬平方米的倉庫里貨架林立，一五二台帶抓手的「小龍蝦」機器人攀爬在十幾米高的貨架上抓取貨品，地面上高速播種車沿著自動化鏈路縱橫穿梭，一群機器人工作得熱火朝天。

泉州順豐特步物流數智倉負責人林文泉表示，鞋服行業線上線下等多業務並行，電商大促期間訂單集中爆發，倉儲、發貨壓力極大，該倉庫採用全流程自動化作業設計，整體峰值吞吐能力每天超一百六十萬件，電商出庫峰值每天二十萬單，可高效應對日常及大促峰值訂單壓力。

第一線的市場應用催生無人化需求，民營企業在市場競爭中淬煉出的敏銳觸角和研發能力共同促進了物流產業從分揀倉儲、幹線運輸到末端配送的全鏈條無人化進程。尹訓國稱，民營企業以市場需求為錨，推動無人化技術真正落地於場景實處，是驅動物流行業數字化、智能化升級的重要力量。