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十一電影檔期 票房超11億人民幣

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

據燈塔專業版數據，截至北京時間十月七日十九時三十分，二○二六年中國大陸電影黃金周（十月一日至七日）總票房（含預售）達十一點五一億元（人民幣，下同），觀影人次三一六三點一八萬，放映場次三二九點○六萬場，平均票價三十六點四元。 　

中新社報導，公開資料顯示，今年十一期間，多部中外影片集中上映，懸疑、喜劇、動作、動畫、驚悚等類型齊聚，覆蓋不同觀影群體。檔期票房榜上，取材於真實案件、根據痕跡檢驗專家崔道植事跡改編的《神探之痕跡》以約四點二億元暫列首位；喜劇電影《什麼意思夫婦》收穫二點四二億元，位居第二；十月五日上映的好萊塢系列新片《生化危機：爆發夜》以一點六八億元占據第三位。前三位影片合計貢獻檔期票房超七成。

燈塔專業版數據顯示，區域分布上，東北地區票房占比百分之七點八，較去年十一檔期的百分之五點三明顯提升，創近年來新高；華北地區佔比百分之十三點四，同比提升一點九個百分點，同為近年來峰值；華東地區以百分之三十七點二的占比穩居第一大票倉。

城市方面，今年十一檔期一線城市票房占比百分之十五點六四，較去年提升二點二個百分點。上海、北京、深圳、廣州、成都位列前五，上海蟬聯冠軍。

燈塔專業版數據分析師陳晉指，購票畫像顯示，《神探之痕跡》全年齡層觀眾覆蓋更均衡，《什麼意思夫婦》在東北地區表現突出。自暑期檔便上映的《歡迎來龍餐館》、《八仙！》展現出上佳長尾表現，受到家庭觀影群體歡迎。

二○二六年十一檔期迎收官，中後期上映的《生化危機：爆發夜》表現亮眼，榜單頭名《神探之痕跡》檔期內實現票房逆跌。業內認為，相關頭部影片或將持續支持十月中後期電影市場。

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