近9萬人次外籍客 經上海入境

大陸無人快遞車日益常見，酒店送餐機器人漸成標配，以及大陸物流產業鏈的無人化作業愈來愈高。這些無人化的現象進展神速，與民營企業從中推動密不可分，民企從發現需求到響應需求再到加以運用，都發揮了極大作用。

2026-10-09 04:23