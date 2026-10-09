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近9萬人次外籍客 經上海入境
二○二六年十一假期收官，上海邊檢總站方面八日披露，十月一日至七日，經上海口岸入境的外籍旅客數為八點九萬人次。其中，利用免簽及二四○小時過境免簽政策入境的外籍旅客數超五萬人次，占入境外籍旅客總量的近六成。
中新社報導，十一期間有網球大賽，來自世界各地的網球選手、賽事工作人員以及觀賽球迷陸續抵滬，疊加旅遊、商務等跨境需求，為上海口岸帶來多元化的國際客流。
據統計，十月一日至七日，上海邊檢機關累計查驗出入境旅客數達八十點九萬人次，同比增長百分之三點四，日均近十一點六萬人次。其中，浦東、虹橋兩大國際機場口岸累計查驗出入境旅客數七十六點三萬人次，上海郵輪口岸查驗出入境旅客四點六萬人次。
受跨境旅遊、探親訪友等需求集中釋放影響，上海兩大國際機場、郵輪口岸跨境客流持續攀升。十月一日至七日，上海口岸累計查驗出入境內地民眾達五十八點一萬人次，同比增長百分之四點一。
面對集中返程帶來的客流高峰，上海邊檢總站持續加強口岸客流監測和勤務組織，提前掌握國際航班起降、郵輪靠離泊及旅客流量變化情況，根據客流變化調配警力、及時增開查驗通道。
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