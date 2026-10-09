連假收假 陸十一跨區人流 累計破21億人次

大陸十一黃金周七天連假昨天結束，大陸交通運輸部表示，十一假期（十月一日至七日）累計全社會跨區域人員流動量達二十一點四二億人次，日均三點○六億人次，同比（二○二五年中秋國慶假期八天日均，下同）增長百分之○點六。

其中，累計鐵路客運量總計一億五一八七萬人次，日均二一七○萬人次，同比增長百分之十二點七；累計公路人員流動量十九億六千一百八十二萬人次，日均二億八千○二十六萬人次，同比下降百分之○點二；累計水路客運量一千○九十三萬人次，日均一百五十六萬人次，同比增長百分之七點一；累計民航客運量一六九二萬人次，日均二百四十二萬人次，同比基本持平。

交通運輸部表示，在拉動消費增長方面，日均超三億人次的跨區域人員流動，有效釋放居民消費潛力，特別是今年假期租車出行顯著增長，單日租車高峰超九十五萬輛，創歷史新高。

在帶動產業發展方面，假期客流保持高位運行，既有長途跨省分旅遊，也有城市近郊旅遊，有力帶動了文旅文創、休閒娛樂、研學康養等上下游配套產業發展。

在促進區域經濟聯動方面，假期期間人員物資在城市群、都市圈內部和城鄉之間高效流動，有效增強了內需動能，拓寬了增長空間，為今年經濟持續向好提供有力支撐。

商務部數據顯示，國慶假期前三天（十月一日至三日），商務部重點監測的七十八個步行街（商圈）客流量、營業額同比分別增長百分之三點四、百分之五點三。消費品以舊換新帶動銷售額一九六點三億元人民幣，估惠及三四八點三萬人次。

另據國家能源局八日數據，通過對納入國家充電設施監測服務平台的六點二七萬個高速公路充電設施（槍）統計分析，自十月一日○時至十月七日二十四時，中國高速公路新能源汽車充電次數共計六七一點一萬次，充電量達一點六三億千瓦時，日均充電量二三二五點六六萬千瓦時，日均充電量同比增長百分之五十一點四二。